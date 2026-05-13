تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

"أوبك" تخفض توقعات الطلب.. وهرمز يضغط على الإمدادات

Lebanon 24
13-05-2026 | 16:00
A-
A+
أوبك تخفض توقعات الطلب.. وهرمز يضغط على الإمدادات
أوبك تخفض توقعات الطلب.. وهرمز يضغط على الإمدادات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خفّضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، للمرة الأولى منذ 8 أشهر، بالتزامن مع تراجع إنتاج "أوبك+" في نيسان تحت تأثير اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.
Advertisement

وبحسب التقرير الشهري لـ"أوبك" الصادر الأربعاء، تتوقع المنظمة نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.4 مليون برميل يومياً، ليرتفع إجمالي الطلب المتوقع إلى 106.3 مليون برميل يومياً.

ورغم خفض توقعات العام الحالي، رفعت "أوبك" تقديرات نمو الطلب في 2027 إلى 1.5 مليون برميل يومياً، ليصل إجمالي الطلب العالمي إلى 107.9 مليون برميل يومياً.

وتتوقع المنظمة أن يأتي معظم نمو الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خصوصاً من آسيا والصين والهند، في مقابل نمو محدود داخل الاقتصادات المتقدمة.

وأظهر التقرير أن إنتاج دول "أوبك+" تراجع في نيسان بنحو 1.74 مليون برميل يومياً على أساس شهري، ليبلغ 33.19 مليون برميل يومياً، وفق المصادر الثانوية التي تعتمدها المنظمة.

وجاء هذا التراجع بعد هبوط حاد في آذار، إذ بلغ إنتاج التحالف حينها نحو 34.93 مليون برميل يومياً، مقابل 42.77 مليون برميل يومياً في شباط، ما يعني فقدان نحو 9.6 ملايين برميل يومياً خلال شهرين فقط.

وتأتي هذه الانخفاضات في ظل التوترات الجيوسياسية في الخليج بعد الحرب مع إيران، إذ يمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية. وأدى إغلاق المضيق إلى استمرار اضطراب تدفقات الخام، رغم إعلان الهدنة.

أما إنتاج دول "أوبك" وحدها، فانخفض في نيسان إلى 18.98 مليون برميل يومياً، مقابل 20.71 مليون برميل يومياً في آذار.

وسجلت السعودية أكبر تراجع شهري، إذ انخفض إنتاجها بنحو 958 ألف برميل يومياً إلى 6.77 مليون برميل يومياً، وهو الأدنى منذ 1990. كما تراجع إنتاج الكويت بنحو 561 ألف برميل يومياً إلى 600 ألف برميل يومياً، والعراق بـ291 ألف برميل يومياً إلى 1.39 مليون برميل يومياً، وإيران بـ211 ألف برميل يومياً إلى 2.85 مليون برميل يومياً.

في المقابل، ارتفع إنتاج الإمارات بنحو 131 ألف برميل يومياً إلى 2.02 مليون برميل يومياً، قبل خروجها من "أوبك" اعتباراً من مطلع أيار.

وأبقت المنظمة توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارج "أوبك+" في 2026 عند 630 ألف برميل يومياً، من دون تغيير للشهر الرابع على التوالي، كما ثبتت توقعات 2027 عند 620 ألف برميل يومياً.

وتأتي بيانات التقرير بعد قرار مجموعة من الدول الرئيسية في "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، رفع مستويات الإنتاج المستهدفة في حزيران بنحو 188 ألف برميل يومياً، في خطوة وصفتها "بلومبرغ" بأنها زيادة رمزية لإظهار استمرار التنسيق داخل التحالف بعد خروج الإمارات من المنظمة.

لكن استعادة هذه البراميل فعلياً تبقى مرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف الإنتاج المتوقف.

وفي سوق النفط، أظهر التقرير تراجع سلة خامات "أوبك" في نيسان بنحو 7.57 دولار إلى 108.79 دولار للبرميل، فيما بلغ متوسط خام برنت 102.46 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس 98.67 دولار للبرميل.

وأرجعت المنظمة تقلب الأسعار إلى استمرار اضطرابات تدفقات النفط في الشرق الأوسط، وتنافس المصافي في آسيا وأوروبا على الشحنات المتاحة، مقابل تراجع جزئي لعلاوة المخاطر في النصف الثاني من الشهر.

وتبقى تطورات مضيق هرمز العامل الأبرز في السوق، إذ قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن الإغلاق الفعلي للمضيق دفع متوسط سعر برنت إلى 117 دولاراً للبرميل في نيسان، متوقعة بقاء الأسعار قرب 106 دولارات في أيار وحزيران مع السحب الكبير من المخزونات العالمية. (بلومبرغ)
مواضيع ذات صلة
"شح الدولار" يضغط على لبنان اقتصاديا وتحذيرات من ارتفاع الأسعار واضطراب الإمدادات
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 02:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تُعلن خروجها من "أوبك" و"أوبك +"
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 02:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أوبك: الطلب العالمي على النفط يلامس 105 ملايين برميل يومياً بقيادة الصين والهند
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 02:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرة صندوق النقد الدولي: سنخفض توقعات النمو بسبب تضرر البنية التحتية وسلاسل الإمداد إثر الحرب في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 02:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الإمارات

السعودية

الرئيسي

العراق

أوروبا

التزام

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:24 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:16 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:13 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:46 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-13
Lebanon24
12:24 | 2026-05-13
Lebanon24
12:16 | 2026-05-13
Lebanon24
12:13 | 2026-05-13
Lebanon24
10:46 | 2026-05-13
Lebanon24
10:40 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24