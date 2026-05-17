|
إقتصاد
الممثل التجاري الأميركي: الصين بدأت خطوات لتسهيل الواردات من واشنطن
Lebanon 24
17-05-2026
|
13:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون جرير، إن
الصين
بدأت خطوات لتسهيل الواردات
من واشنطن
، مشيراً إلى أنه سيتم عرض خيارات على
الرئيس دونالد ترامب
لاتخاذ إجراءات بشأن
بكين
إذا خلصت التحقيقات الأميركية إلى أن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية يؤثر على الصادرات
الصينية
.
وأوضح جرير، اليوم الأحد، في مقابلة مع شبكة (سي بي إس) الأميركية: "بالتأكيد سنعرض على الرئيس تلك الخيارات إذا أظهرت التحقيقات ما نتوقع أن تُظهره، وهو وجود
مشكلة كبيرة
في فائض الطاقة الإنتاجية في الصين ودول أخرى" وفقا لما ذكرته وكالة
بلومبرغ
للأنباء.
وكان ملف التجارة محورا رئيسيا خلال القمة التي استضاف خلالها
الرئيس الصيني شي جين بينغ
نظيره الأميركي
دونالد ترامب
الأسبوع الماضي، رغم أن الجانبين لم يقدما سوى تفاصيل محدودة عن الاتفاقات، فيما قال
ترامب
إن الرسوم الجمركية لم تكن محل نقاش.
وأشار جرير إلى أن
إدارة ترامب
تعتزم قريبا نشر بيان يوضح وجهة نظرها بشأن نتائج القمة.
