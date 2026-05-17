الممثل التجاري الأميركي: الصين بدأت خطوات لتسهيل الواردات من واشنطن

Advertisement

قال الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون جرير، إن بدأت خطوات لتسهيل الواردات ، مشيراً إلى أنه سيتم عرض خيارات على لاتخاذ إجراءات بشأن إذا خلصت التحقيقات الأميركية إلى أن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية يؤثر على الصادرات .وأوضح جرير، اليوم الأحد، في مقابلة مع شبكة (سي بي إس) الأميركية: "بالتأكيد سنعرض على الرئيس تلك الخيارات إذا أظهرت التحقيقات ما نتوقع أن تُظهره، وهو وجود في فائض الطاقة الإنتاجية في الصين ودول أخرى" وفقا لما ذكرته وكالة للأنباء.وكان ملف التجارة محورا رئيسيا خلال القمة التي استضاف خلالها نظيره الأميركي الأسبوع الماضي، رغم أن الجانبين لم يقدما سوى تفاصيل محدودة عن الاتفاقات، فيما قال إن الرسوم الجمركية لم تكن محل نقاش.