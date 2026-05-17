الصين وأميركا تتحركان لتهدئة الحرب التجارية بخفض الرسوم الجمركية

أعلنت الصين
عن تقدم في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة
في أعقاب قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب
والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين
.
وقالت وزارة التجارة في بكين يوم السبت إن الجانبين توصلا إلى اتفاقات أولية بشأن الرسوم الجمركية والقضايا الزراعية والطائرات، لافتة إلى أن المزيد من المفاوضات بشأن التفاصيل لا تزال جارية.
ووفقاً لبكين، وافقت الصين والولايات المتحدة على إنشاء مجالس للتجارة والاستثمار.
وسيجري استخدام مجلس التجارة لمناقشة تخفيضات الرسوم الجمركية على منتجات معينة، من بين أمور أخرى، وهناك اتفاق عام على خفض الرسوم الجمركية على منتجات معينة بدرجة مماثلة، كما أشارت بكين إلى تقدم في التجارة الزراعية.
ولم تقدم بكين تفاصيل بشأن معدلات الرسوم.
كما أشار بيان وزارة التجارة إلى اتفاقات بشأن شراء الصين لطائرات أميركية، فضلاً عن توريد محركات الطائرات ومكوناتها إلى الصين، وكان ترامب
قد صرح في وقت سابق بأن الصين وافقت على شراء 200 طائرة بوينغ، ولم تؤكد وزارة الخارجية
في بكين هذا الرقم عند سؤالها.
وبشكل عام، ظل التقرير الصيني عن نتائج القمة أكثر حذراً من تقرير الجانب الأميركي، وبينما ألمح ترامب وممثلون أميركيون إلى مشتريات صينية ضخمة بعد القمة، لم تقدم بكين أي تفاصيل تتعلق بنطاق الاتفاقات أو قيمتها أو أطرها الزمنية.
التجارة الزراعية
وأعلنت وزارة التجارة الصينية
عقب القمة التي عُقدت في بكين الأسبوع الماضي، أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على زيادة التجارة الزراعية من خلال خفض الرسوم الجمركية ومعالجة العقبات غير الجمركية ومسائل الوصول إلى الأسواق.
وعقب زيارة الرئيس الأميركي دونالد
ترامب إلى الصين، وصفت الوزارة الاتفاقات بأنها "أولية" مشيرة إلى "وضع اللمسات الأخيرة عليها في أقرب وقت ممكن".
ولا تزال الواردات الزراعية الصينية من الولايات المتحدة تخضع لرسوم إضافية 10% بعد أن أدت جولات رسوم جمركية متبادلة العام الماضي إلى انكماش حاد في التجارة، التي تراجعت 65.7% على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليار دولار في عام 2025، وفقا لبيانات وزارة الزراعة
الأميركية.