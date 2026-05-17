تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الصين وأميركا تتحركان لتهدئة الحرب التجارية بخفض الرسوم الجمركية

Lebanon 24
17-05-2026 | 14:16
A-
A+
الصين وأميركا تتحركان لتهدئة الحرب التجارية بخفض الرسوم الجمركية
الصين وأميركا تتحركان لتهدئة الحرب التجارية بخفض الرسوم الجمركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت الصين عن تقدم في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في أعقاب قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين.
Advertisement

وقالت وزارة التجارة في بكين يوم السبت إن الجانبين توصلا إلى اتفاقات أولية بشأن الرسوم الجمركية والقضايا الزراعية والطائرات، لافتة إلى أن المزيد من المفاوضات بشأن التفاصيل لا تزال جارية.

ووفقاً لبكين، وافقت الصين والولايات المتحدة على إنشاء مجالس للتجارة والاستثمار.
وسيجري استخدام مجلس التجارة لمناقشة تخفيضات الرسوم الجمركية على منتجات معينة، من بين أمور أخرى، وهناك اتفاق عام على خفض الرسوم الجمركية على منتجات معينة بدرجة مماثلة، كما أشارت بكين إلى تقدم في التجارة الزراعية.

ولم تقدم بكين تفاصيل بشأن معدلات الرسوم.

كما أشار بيان وزارة التجارة إلى اتفاقات بشأن شراء الصين لطائرات أميركية، فضلاً عن توريد محركات الطائرات ومكوناتها إلى الصين، وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الصين وافقت على شراء 200 طائرة بوينغ، ولم تؤكد وزارة الخارجية في بكين هذا الرقم عند سؤالها.

وبشكل عام، ظل التقرير الصيني عن نتائج القمة أكثر حذراً من تقرير الجانب الأميركي، وبينما ألمح ترامب وممثلون أميركيون إلى مشتريات صينية ضخمة بعد القمة، لم تقدم بكين أي تفاصيل تتعلق بنطاق الاتفاقات أو قيمتها أو أطرها الزمنية.

التجارة الزراعية
وأعلنت وزارة التجارة الصينية عقب القمة التي عُقدت في بكين الأسبوع الماضي، أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على زيادة التجارة الزراعية من خلال خفض الرسوم الجمركية ومعالجة العقبات غير الجمركية ومسائل الوصول إلى الأسواق.

وعقب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين، وصفت الوزارة الاتفاقات بأنها "أولية" مشيرة إلى "وضع اللمسات الأخيرة عليها في أقرب وقت ممكن".

ولا تزال الواردات الزراعية الصينية من الولايات المتحدة تخضع لرسوم إضافية 10% بعد أن أدت جولات رسوم جمركية متبادلة العام الماضي إلى انكماش حاد في التجارة، التي تراجعت 65.7% على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليار دولار في عام 2025، وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية.
مواضيع ذات صلة
إعلام صيني: بدء محادثات تجارية بين الصين وأميركا في سول
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:32:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التجارة الصينية: بكين وواشنطن اتفقتا على خفض الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:32:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأزيد الرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي بالنسبة للسيارات والشاحنات الآتية من الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:32:47 Lebanon 24 Lebanon 24
حرب إيران والتوترات التجارية تلقي بظلالها على زيارة ترامب إلى الصين
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:32:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزارة الزراعة

دونالد ترامب

بشكل عام

الصينية

القضايا

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-17
Lebanon24
15:19 | 2026-05-17
Lebanon24
13:15 | 2026-05-17
Lebanon24
12:06 | 2026-05-17
Lebanon24
12:00 | 2026-05-17
Lebanon24
10:23 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24