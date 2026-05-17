الصين وأميركا تتحركان لتهدئة الحرب التجارية بخفض الرسوم الجمركية

وسيجري استخدام مجلس التجارة لمناقشة تخفيضات الرسوم الجمركية على منتجات معينة، من بين أمور أخرى، وهناك اتفاق عام على خفض الرسوم الجمركية على منتجات معينة بدرجة مماثلة، كما أشارت بكين إلى تقدم في التجارة الزراعية.ولم تقدم بكين تفاصيل بشأن معدلات الرسوم.كما أشار بيان وزارة التجارة إلى اتفاقات بشأن شراء الصين لطائرات أميركية، فضلاً عن توريد محركات الطائرات ومكوناتها إلى الصين، وكان قد صرح في وقت سابق بأن الصين وافقت على شراء 200 طائرة بوينغ، ولم تؤكد في بكين هذا الرقم عند سؤالها.وبشكل عام، ظل التقرير الصيني عن نتائج القمة أكثر حذراً من تقرير الجانب الأميركي، وبينما ألمح ترامب وممثلون أميركيون إلى مشتريات صينية ضخمة بعد القمة، لم تقدم بكين أي تفاصيل تتعلق بنطاق الاتفاقات أو قيمتها أو أطرها الزمنية.التجارة الزراعيةوأعلنت وزارة التجارة عقب القمة التي عُقدت في بكين الأسبوع الماضي، أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على زيادة التجارة الزراعية من خلال خفض الرسوم الجمركية ومعالجة العقبات غير الجمركية ومسائل الوصول إلى الأسواق.وعقب زيارة الرئيس الأميركي ترامب إلى الصين، وصفت الوزارة الاتفاقات بأنها "أولية" مشيرة إلى "وضع اللمسات الأخيرة عليها في أقرب وقت ممكن".ولا تزال الواردات الزراعية الصينية من الولايات المتحدة تخضع لرسوم إضافية 10% بعد أن أدت جولات رسوم جمركية متبادلة العام الماضي إلى انكماش حاد في التجارة، التي تراجعت 65.7% على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليار دولار في عام 2025، وفقا لبيانات الأميركية.