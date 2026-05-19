إيلون ماسك يخسر دعواه القضائية أمام أوبن إيه.آي

أصدرت هيئة محلفين أميركية حكما أمس الإثنين ضد في الدعوى القضائية التي رفعها على شركة إيه.آي، وخلصت إلى أن شركة لا تقع عليها مسؤولية تجاه أغنى شخص في العالم الذي اتهمها بالحيد عن مهمتها الأصلية المتمثلة في خدمة الإنسانية.وفي حكم بالإجماع، قالت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في بولاية إن رفع الدعوى متأخرا للغاية.وبدأت المحاكمة قبل 3 أسابيع، واعتبرت القضية على نطاق واسع لحظة حاسمة لمستقبل أوبن.إيه.آي والذكاء الاصطناعي ، سواء من حيث كيفية استخدامه أو من يجب أن يكون المستفيد منه.ويمهد الحكم الطريق أمام أوبن إيه.آي للمضي قدما في طرح عام أولي محتمل قد يصل تقييم الشركة فيه إلى تريليون دولار.وقال ماسك إنه سيستأنف الحكم، مكررا اتهامه لسام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي ولغريغ بروكمان رئيس الشركة باعتبارها وسيلة لتحقيق ثروة طائلة.