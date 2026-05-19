إقتصاد
إيلون ماسك يخسر دعواه القضائية أمام أوبن إيه.آي
Lebanon 24
19-05-2026
|
01:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت هيئة محلفين أميركية حكما أمس الإثنين ضد
إيلون ماسك
في الدعوى القضائية التي رفعها على شركة
أوبن
إيه.آي، وخلصت إلى أن شركة
الذكاء الاصطناعي
لا تقع عليها مسؤولية تجاه أغنى شخص في العالم الذي اتهمها بالحيد عن مهمتها الأصلية المتمثلة في خدمة الإنسانية.
وفي حكم بالإجماع، قالت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في
أوكلاند
بولاية
كاليفورنيا
إن
ماسك
رفع الدعوى متأخرا للغاية.
وبدأت المحاكمة قبل 3 أسابيع، واعتبرت القضية على نطاق واسع لحظة حاسمة لمستقبل أوبن.إيه.آي والذكاء الاصطناعي
بشكل عام
، سواء من حيث كيفية استخدامه أو من يجب أن يكون المستفيد منه.
ويمهد الحكم الطريق أمام أوبن إيه.آي للمضي قدما في طرح عام أولي محتمل قد يصل تقييم الشركة فيه إلى تريليون دولار.
وقال ماسك إنه سيستأنف الحكم، مكررا اتهامه لسام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي ولغريغ بروكمان رئيس الشركة باعتبارها وسيلة لتحقيق ثروة طائلة.
