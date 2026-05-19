بعد تأجيل ترامب مهاجمة إيران.. أسعار النفط تهبط بنحو 2%

تراجعت أسعار بأكثر من 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي تعليق هجوم كان من المقرر شنه على وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 2.23 دولار، أو 1.99%، إلى 109.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب الوسيط الأميركي تسليم حزيران 1.12 دولار، أو 1.22%، إلى 107.44 دولار.وكان الخامان القياسيان قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ الخامس من أيار و30 أنيسان على الترتيب في الجلسة السابقة، وفقاً لوكالة " ".