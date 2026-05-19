"شركات الضمان" تقر ميزانية 2025 وتنتخب أعضاء جدداً

أقرت الجمعية العمومية العادية لجمعية شركات الضمان ميزانيتها للعام 2025 وأبرأت ذمة مجلس إدارتها، خلال اجتماع ترأسه ميرزا بحضور ممثل لجنة الرقابة يحيى طبولي وممثلي 37 شركة تأمين.

وشهدت الجمعية انتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة يمثلون شركات: كامبرلند (جورج منكوش)، وسنا (باسم عاصي)، وأروب (فاتح بكداش)، وأدير (انطوان عيسى). كما أطلع ميرزا الحاضرين على فحوى مباحثاته الأخيرة مع النيابية.



بالتزامن، عقدت للضمان الإلزامي جمعيتها العمومية برئاسة عبدو وحضور محافظ رئيس هيئة إدارة السير القاضي ، حيث صدّقت على ميزانية 2025 وأبرأت ذمة إدارتها.

واستعرض خطط المؤسسة لتفعيل التأمين الإلزامي ونشر التوعية، معلناً عن توجه لاستبدال اللاصق المروري العادي باللاصق الإلكتروني المطور.