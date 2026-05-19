إقتصاد
"شركات الضمان" تقر ميزانية 2025 وتنتخب أعضاء جدداً
Lebanon 24
19-05-2026
|
08:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرت الجمعية العمومية العادية لجمعية شركات الضمان ميزانيتها للعام 2025 وأبرأت ذمة مجلس إدارتها، خلال اجتماع ترأسه
أسعد
ميرزا بحضور ممثل لجنة الرقابة يحيى طبولي وممثلي 37 شركة تأمين.
وشهدت الجمعية انتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة يمثلون شركات: كامبرلند (جورج منكوش)، وسنا (باسم عاصي)، وأروب (فاتح بكداش)، وأدير (انطوان عيسى). كما أطلع ميرزا الحاضرين على فحوى مباحثاته الأخيرة مع
لجنة الصحة
النيابية.
بالتزامن، عقدت
المؤسسة الوطنية
للضمان الإلزامي جمعيتها العمومية برئاسة عبدو
الخوري
وحضور محافظ
بيروت
رئيس هيئة إدارة السير القاضي
مروان عبود
، حيث صدّقت على ميزانية 2025 وأبرأت ذمة إدارتها.
واستعرض
خوري
خطط المؤسسة لتفعيل التأمين الإلزامي ونشر التوعية، معلناً عن توجه لاستبدال اللاصق المروري العادي باللاصق الإلكتروني المطور.
