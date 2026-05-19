20
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
إقتصاد
بعد تأكيد ترامب أنه سينهي حرب إيران بسرعة.. تراجع اسعار النفط
Lebanon 24
19-05-2026
|
23:45
تراجعت أسعار
النفط
اليوم الأربعاء بعد أن أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مجددا أن الحرب مع
إيران
ستنتهي "بسرعة كبيرة"، لكن لا يزال المستثمرون متخوفون بشأن نتائج محادثات السلام في ظل استمرار الاضطرابات التي تعاني منها إمدادات
الشرق الأوسط
جراء الصراع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.54 دولار، أو 0.49%، إلى 110.7 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:19 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 0.49 دولار، أو 0.47%، إلى 103.7 دولار.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بنحو دولار أمس الثلاثاء بعد أن قال جيه.دي
فانس
نائب الرئيس
الأميركي إن
الولايات المتحدة
وإيران أحرزتا تقدما في المحادثات، وإن الطرفين لا يرغبان في استئناف العمل العسكري، وفق
رويترز
.
