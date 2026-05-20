تراجع "وول ستريت" مع ارتفاع عوائد السندات بسبب مخاوف التضخم

Advertisement

أغلقت المؤشرات الرئيسية في على انخفاض يوم الثلاثاء بعد ارتفاع عوائد الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام في ظل تصاعد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار وقلق المستثمرين من عدم التوصل إلى اتفاق سلام بين وإيران.وتكبد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك خسائر للجلسة الثالثة على التوالي مع جني المستثمرين للأرباح بعد موجة صعود قوية بدأت في أواخر آذار، وفق .ويتوقع المستثمرون أن تكون الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هي رفع أسعار الفائدة، إذا ظل التضخم مرتفعا.