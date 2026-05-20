إقتصاد
بسبب مخاطر مضيق هرمز.. سيتي يتوقع بلوغ النفط 120 دولارا
Lebanon 24
20-05-2026
|
01:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقع
سيتي بنك
ارتفاع سعر
خام برنت
إلى 120 دولارا للبرميل على المدى القريب، مشيرا إلى أن أسواق
النفط
لا تعكس بما يكفي مخاطر انقطاع الإمدادات لفترة طويلة والمخاطر المتطرفة المحتملة الأوسع نطاقا.
وذكر البنك، أمس الثلاثاء، أن السيناريو المتفائل هو وصول أسعار خام برنت إلى 150 دولارا للبرميل بافتراض إعادة فتح
مضيق هرمز
تدريجيا خلال الربع الثالث.
وهبطت أسعار النفط عند التسوية الثلاثاء بعد أن قال جيه.دي
فانس
نائب الرئيس
الأميركي إن
الولايات المتحدة
وإيران أحرزتا تقدما في المحادثات، وإن الطرفين لا يرغبان في استئناف العمل العسكري.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 111.28 دولار للبرميل عند التسوية اليوم.
وقال البنك إن أسعار النفط في عام 2027 يصعب للغاية التنبؤ بها، لكن السيناريو الأساسي يتوقع أن تتراوح أسعار برنت بين 80 و90 دولارا للبرميل بافتراض أن
إيران
ستحافظ على سيطرتها على التدفقات عبر مضيق هرمز وتوازن بين صادرات النفط وتوقعات نمو الطلب.
ويتوقع البنك أن ينكمش نمو الطلب على النفط في 2026 بمقدار 0.6 مليون
برميل يوميا
.
ويقدر البنك أن المخزونات العالمية من النفط ستنخفض بنحو مليار برميل هذا العام.
وقال سيتي "تشير تقديراتنا إلى أن معظم هذه الانخفاضات ستحدث خارج
الصين
، وأن المخزونات خارج الصين في طريقها للانخفاض إلى مستوياتها المتدنية المسجلة بين 2011 و2014".
