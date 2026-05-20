الحكومة الألمانية تدرس بيع شركة يونيبر أو طرحها في البورصة

Advertisement

بعد نحو أكثر من 3 تأميم يونيبر بتكلفة بلغت مليارات اليورو خلال أزمة ، بدأت إجراءات إعادة بيع الشركة.ووفقاً لإعلان بيع نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن الحكومة تدرس إلى جانب البيع المباشر احتمال طرح الشركة في البورصة، غير أن الصحيفة ذكرت أن لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن حجم أو توقيت أو شكل الصفقة المحتملة.وكانت يونيبر، أكبر مستورد للغاز في ، قد واجهت أزمة حادة عام 2022 بعدما توقفت عن إمدادها بالغاز عقب الهجوم على .