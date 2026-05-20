|
دويتشه بنك يؤكد فشل نصف أنشطته في تغطية تكلفة رأسمالها

20-05-2026 | 03:56
دويتشه بنك يؤكد فشل نصف أنشطته في تغطية تكلفة رأسمالها
قال مصرف دويتشه بنك الألماني إن نصف أنشطته عجزت عن تغطية تكلفة رأسمالها خلال العام الماضي وهو ما يؤكد المعاناة التي يواجهها البنك الألماني منذ وقت طويل لتحقيق عائدات جذابة للمساهمين.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن كريستيان سيفنج الرئيس التنفيذي للبنك في كلمة مكتوبة يعتزم إلقاءها أمام الاجتماع السنوي لمساهمي دويتشه بنك يوم 28 مايو الحالي "نستهدف توظيف أكثر من 70 بالمئة من رأسمالنا في مجالات تغطي أرباحها تكلفة رأسمالها وتعزز ربحيتنا على المدى الطويل بحلول 2028".
يذكر أن دويتشه بنك خصص حوالي 48 بالمئة من رأسماله خلال العام الماضي للأعمال التي تغطي تكلفة رأسمالها.

وتعهد سيفنج بتحسين ربحية البنك بصورة أكبر خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد قيادة البنك خلال فترة إعادة الهيكلة المؤلمة منذ تولى رئاسته في 2018.


وكان تقليص وجود البنك في المجالات ذات الربحية المنخفضة أحد مكونات استراتيجيته. وفي عام 2021 كان حوالي 20 بالمئة من رأسمال البنك مستثمرة في مجالات تغطي تكلفة رأسمالها.

وفقد سهم دويتشه بنك حوالي 18 بالمئة من قيمته منذ بداية العام الحالي، في ظل المخاوف من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة حالات الإفلاس نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية.

يذكر أن سيفنج قال الشهر الماضي إن دويتشه بنك "واصل خفض قروض التمويل العقاري دون المستوى المطلوب في القطاع الخاص، وأعاد توجيه الموارد نحو إدارة الثروات وقطاع إقراض الشركات".

وأضاف خلال مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة أرباح الربع الأول من العام الحالي أن البنك يستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي لتسريع عملياته، وتحسين تجربة العملاء، وخفض النفقات.
فريد البستاني: التنسيق بين شركات التأمين والقطاع الصحي ضرورة لضمان تغطية عادلة ومستدامة
"تاتش" تستعيد أكثر من 85% من تغطية شبكتها في المناطق المتضررة بالحرب
المفوض الأوروبي للطاقة: حرب إيران رفعت تكلفة واردات الوقود الأحفوري بمقدار 35 مليار يورو حتى الآن
البنتاغون: تكلفة الحرب على إيران تقترب من 29 مليار دولار
