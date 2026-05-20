البساط يتفقد المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ويبحث فرص الاستثمار

تفقد والتجارة الدكتور عامر البساط مقر المنطقة الاقتصادية الخاصة في ، يرافقه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي، حيث كان في استقباله رئيس للمنطقة الدكتور حسان ضناوي وأعضاء ومفوض الحكومة وسيم مرحبا.واطلع الوزير البساط خلال الجولة على المشاريع القائمة والفرص الاستثمارية، مؤكداً أن المنطقة الاقتصادية الخاصة تشكل العمود الفقري لأي خطة تنموية في طرابلس والشمال لدورها في ربط القطاعات الصناعية واللوجستية بمرفأ طرابلس ومطار القليعات، وتكاملها مع معرض رشيد كرامي الدولي. وأشاد بخطوات إدارة المنطقة لاستكمال تلزيم الأراضي، والعمل على إنشاء مركز الابتكار والمعرفة بالتعاون مع المعرض لربط مختلف القطاعات الاقتصادية في المدينة.، أوضح الدكتور ضناوي أن الزيارة تستهدف تأكيد الدعم الرسمي للمنطقة، لافتاً إلى استعراض أبرز التحديات والعقبات التي تواجه عمل الهيئة مع المعنية مباشرة بالملف. وأشار ضناوي إلى إبداء الوزير البساط استعداداً كاملاً لتقديم الدعم، إلى جانب الدعم القائم من رئيس الحكومة ورئاسة ، مؤكداً أهمية التعاون لتعزيز دور المنطقة ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في طرابلس والشمال.