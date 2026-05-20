|
إقتصاد
البساط يتفقد المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ويبحث فرص الاستثمار
Lebanon 24
20-05-2026
|
08:59
تفقد
وزير الاقتصاد
والتجارة الدكتور عامر البساط مقر المنطقة الاقتصادية الخاصة في
طرابلس
، يرافقه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي، حيث كان في استقباله رئيس
الهيئة العامة
للمنطقة الدكتور حسان ضناوي وأعضاء
مجلس الإدارة
ومفوض الحكومة وسيم مرحبا.
واطلع الوزير البساط خلال الجولة على المشاريع القائمة والفرص الاستثمارية، مؤكداً أن المنطقة الاقتصادية الخاصة تشكل العمود الفقري لأي خطة تنموية في طرابلس والشمال لدورها في ربط القطاعات الصناعية واللوجستية بمرفأ طرابلس ومطار القليعات، وتكاملها مع معرض رشيد كرامي الدولي. وأشاد بخطوات إدارة المنطقة لاستكمال تلزيم الأراضي، والعمل على إنشاء مركز الابتكار والمعرفة بالتعاون مع المعرض لربط مختلف القطاعات الاقتصادية في المدينة.
من جهته
، أوضح الدكتور ضناوي أن الزيارة تستهدف تأكيد الدعم الرسمي للمنطقة، لافتاً إلى استعراض أبرز التحديات والعقبات التي تواجه عمل الهيئة مع
وزارة الاقتصاد
المعنية مباشرة بالملف. وأشار ضناوي إلى إبداء الوزير البساط استعداداً كاملاً لتقديم الدعم، إلى جانب الدعم القائم من رئيس الحكومة
نواف سلام
ورئاسة
الجمهورية اللبنانية
، مؤكداً أهمية التعاون لتعزيز دور المنطقة ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في طرابلس والشمال.
