"أنقذوا البلاد قبل فوات الأوان".. نداء لشقير وهذا ما كشفه عن أرقام الانهيار القادم

وأشار إلى أن المؤشرات عشية عيد الأضحى تسجل غياباً للمظاهر الإيجابية وتراجعاً حاداً في القطاعات السياحية والتجارية والخدماتية، فضلاً عن انخفاض القطاعات الأساسية بنسبة تراوحت بين 15 و20%. أطلق رئيس " " ، "نداء 20 أيار 2026… أنقذوا قبل فوات الأوان"، محذراً من أن خسارة موسم الصيف المقبل ستدخل البلاد في مرحلة انهيار قد تكون أشد وطأة من أزمة عام 2019.وأشار إلى أن المؤشرات عشية عيد الأضحى تسجل غياباً للمظاهر الإيجابية وتراجعاً حاداً في القطاعات السياحية والتجارية والخدماتية، فضلاً عن انخفاض القطاعات الأساسية بنسبة تراوحت بين 15 و20%.

وأوضح أن الحرب غير المحسوبة التي زُجّت فيها البلاد عام 2026 بددت آمال التعافي التي بدأت عام 2025، وتسببت بخسارة مواسم أعياد والفصح والأضحى متتالية.



ونبّه من أن استمرار الجمود واستنفاد الإجراءات التقشفية سيؤديان حتماً إلى إقفال آلاف المؤسسات وفقدان عشرات آلاف الوظائف. وناشد شقير المسؤولين التحرّك سريعاً لدعم الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية والحكومة برئاسة الدكتور لوقف الحرب وإرساء الاستقرار، خاصة في ظل انشغال الدول الشقيقة بأزمات المنطقة والتحديات التي تواجه المغتربين في .