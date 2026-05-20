تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

"أنقذوا البلاد قبل فوات الأوان".. نداء لشقير وهذا ما كشفه عن أرقام الانهيار القادم

Lebanon 24
20-05-2026 | 09:03
A-
A+
أنقذوا البلاد قبل فوات الأوان.. نداء لشقير وهذا ما كشفه عن أرقام الانهيار القادم
أنقذوا البلاد قبل فوات الأوان.. نداء لشقير وهذا ما كشفه عن أرقام الانهيار القادم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلق رئيس "الهيئات الاقتصادية اللبنانية" محمد شقير، "نداء 20 أيار 2026… أنقذوا لبنان قبل فوات الأوان"، محذراً من أن خسارة موسم الصيف المقبل ستدخل البلاد في مرحلة انهيار قد تكون أشد وطأة من أزمة عام 2019.
Advertisement

وأشار شقير إلى أن المؤشرات عشية عيد الأضحى تسجل غياباً للمظاهر الإيجابية وتراجعاً حاداً في القطاعات السياحية والتجارية والخدماتية، فضلاً عن انخفاض القطاعات الأساسية بنسبة تراوحت بين 15 و20%.
 
وأوضح أن الحرب غير المحسوبة التي زُجّت فيها البلاد عام 2026 بددت آمال التعافي التي بدأت عام 2025، وتسببت بخسارة مواسم أعياد الفطر والفصح والأضحى متتالية.

ونبّه من أن استمرار الجمود واستنفاد الإجراءات التقشفية سيؤديان حتماً إلى إقفال آلاف المؤسسات وفقدان عشرات آلاف الوظائف. وناشد شقير المسؤولين التحرّك سريعاً لدعم الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة برئاسة الدكتور نواف سلام لوقف الحرب وإرساء الاستقرار، خاصة في ظل انشغال الدول الشقيقة بأزمات المنطقة والتحديات التي تواجه المغتربين في الخليج.
مواضيع ذات صلة
تحذير أميركي لإيران: "تصرفوا بذكاء قبل فوات الأوان"
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:20:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: على ايران ابرام اتفاق قبل فوات الأوان
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:20:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: حان الوقت لإيران كي تعقد صفقة قبل فوات الأوان
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:20:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لغز "الرائحة الكريهة" فوق السحاب.. وفاة غامضة لم يلحظها الركاب إلا بعد فوات الأوان
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:20:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئات الاقتصادية

العماد جوزاف عون

جوزاف عون

محمد شقير

نواف سلام

اللبنانية

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:57 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:41 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-20
Lebanon24
09:25 | 2026-05-20
Lebanon24
08:59 | 2026-05-20
Lebanon24
07:57 | 2026-05-20
Lebanon24
06:41 | 2026-05-20
Lebanon24
03:56 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24