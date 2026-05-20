إقتصاد

وفد نيابي وحكومي تفقد المرفأ.. بحث في ملف الإهراءات وتشغيل أجهزة الـ"Scanner"

Lebanon 24
20-05-2026 | 09:25
وفد نيابي وحكومي تفقد المرفأ.. بحث في ملف الإهراءات وتشغيل أجهزة الـScanner
تفقد وفد نيابي وحكومي، بدعوة من رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني ومشاركة وزير الاقتصاد عامر البساط ورئيس لجنة الأشغال سجيع عطية وحشد من النواب والمسؤولين، مرفأ بيروت في جولة شملت موقع الإهراءات وأجهزة الـ"Scanner".
وأوضح الوزير البساط أنه يجري دراسة تحويل الإهراءات الحالية إلى معلم حضاري يحفظ الذاكرة الجماعية للانفجار، كاشفاً أن إدارة المرفأ خصصت أرضاً جديدة لوزارة الاقتصاد لإنشاء إهراءات حديثة بدأت دراساتها التقنية بتمويل من هبة كويتية، تمهيداً لإطلاق مناقصتها قبل نهاية العام الجاري. من جانبه، شدد النائب عطية على ضرورة وضع مخطط توجيهي شامل وإدارة موحدة للمرفأ للحد من الهدر وزيادة الإيرادات.

وفيما يخص أجهزة الـ"Scanner"، أكد البستاني أن خضوع جميع المستوعبات للفحص حالياً يساهم بفعالية في مكافحة التهريب وتفعيل الرقابة الجمركية، مؤكداً دعم لجنة الاقتصاد الكامل للحكومة لتسريع المشاريع الإصلاحية والإنمائية في هذا المرفق الحيوي.
