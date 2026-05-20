وفد نيابي وحكومي تفقد المرفأ.. بحث في ملف الإهراءات وتشغيل أجهزة الـScanner

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
23
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
وفد نيابي وحكومي تفقد المرفأ.. بحث في ملف الإهراءات وتشغيل أجهزة الـ"Scanner"
Lebanon 24
20-05-2026
|
09:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقد وفد نيابي وحكومي، بدعوة من رئيس
لجنة الاقتصاد
النيابية
فريد البستاني
ومشاركة
وزير الاقتصاد
عامر البساط ورئيس
لجنة الأشغال
سجيع عطية
وحشد من النواب والمسؤولين، مرفأ
بيروت
في جولة شملت موقع الإهراءات وأجهزة الـ"Scanner".
Advertisement
وأوضح الوزير البساط أنه يجري دراسة تحويل الإهراءات الحالية إلى معلم حضاري يحفظ الذاكرة الجماعية للانفجار، كاشفاً أن
إدارة المرفأ
خصصت أرضاً جديدة لوزارة الاقتصاد لإنشاء إهراءات حديثة بدأت دراساتها التقنية بتمويل من هبة كويتية، تمهيداً لإطلاق مناقصتها قبل نهاية العام الجاري. من جانبه، شدد النائب
عطية على
ضرورة وضع مخطط توجيهي شامل وإدارة موحدة للمرفأ للحد من الهدر وزيادة الإيرادات.
وفيما يخص أجهزة الـ"Scanner"، أكد
البستاني
أن خضوع جميع المستوعبات للفحص حالياً يساهم بفعالية في مكافحة التهريب وتفعيل الرقابة الجمركية، مؤكداً دعم لجنة الاقتصاد الكامل للحكومة لتسريع المشاريع الإصلاحية والإنمائية في هذا المرفق الحيوي.
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية تفقد مجمع الأبنية الحكومية في شحيم واستمع الى مطالب مجلس بلديتها
Lebanon 24
وزير الداخلية تفقد مجمع الأبنية الحكومية في شحيم واستمع الى مطالب مجلس بلديتها
20/05/2026 18:21:28
20/05/2026 18:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاتصالات بحث مع الحاج والصادق والأسمر في واقع القطاع ومشروع الـ"فايبر أوبتك"
Lebanon 24
وزير الاتصالات بحث مع الحاج والصادق والأسمر في واقع القطاع ومشروع الـ"فايبر أوبتك"
20/05/2026 18:21:28
20/05/2026 18:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع بحث مع وفد من حزب "حركة التغيير" في آخر التطورات السياسية
Lebanon 24
جعجع بحث مع وفد من حزب "حركة التغيير" في آخر التطورات السياسية
20/05/2026 18:21:28
20/05/2026 18:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي يزور جمعية "مشاركة ومحبة" لتفقد أوضاع النازحين
Lebanon 24
الراعي يزور جمعية "مشاركة ومحبة" لتفقد أوضاع النازحين
20/05/2026 18:21:28
20/05/2026 18:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الاقتصاد
وزير الاقتصاد
لجنة الاقتصاد
إدارة المرفأ
لجنة الأشغال
سجيع عطية
البستاني
قد يعجبك أيضاً
"حرب مالية" بين إيران وأميركا.. موقع إسرائيلي يكشف تفاصيلها
Lebanon 24
"حرب مالية" بين إيران وأميركا.. موقع إسرائيلي يكشف تفاصيلها
11:00 | 2026-05-20
20/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنقذوا البلاد قبل فوات الأوان".. نداء لشقير وهذا ما كشفه عن أرقام الانهيار القادم
Lebanon 24
"أنقذوا البلاد قبل فوات الأوان".. نداء لشقير وهذا ما كشفه عن أرقام الانهيار القادم
09:03 | 2026-05-20
20/05/2026 09:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
البساط يتفقد المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ويبحث فرص الاستثمار
Lebanon 24
البساط يتفقد المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ويبحث فرص الاستثمار
08:59 | 2026-05-20
20/05/2026 08:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر بحث مع السفير الكويتي تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل الترانزيت
Lebanon 24
جابر بحث مع السفير الكويتي تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل الترانزيت
07:57 | 2026-05-20
20/05/2026 07:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الزراعة: فرقنا الرقابية تواصل جولاتِها في الأسواق لمكافحة المبيدات المهربة وغير الشرعية
Lebanon 24
الزراعة: فرقنا الرقابية تواصل جولاتِها في الأسواق لمكافحة المبيدات المهربة وغير الشرعية
06:41 | 2026-05-20
20/05/2026 06:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
Lebanon 24
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
15:05 | 2026-05-19
19/05/2026 03:05:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من سجن رومية إلى مختلف المناطق.. قانون العفو العام يشعل الشارع اللبناني (صور وفيديو)
Lebanon 24
من سجن رومية إلى مختلف المناطق.. قانون العفو العام يشعل الشارع اللبناني (صور وفيديو)
12:20 | 2026-05-19
19/05/2026 12:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بارقة أمل للمتقاعدين والقطاع العام
Lebanon 24
بارقة أمل للمتقاعدين والقطاع العام
14:23 | 2026-05-19
19/05/2026 02:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حبس انفاس عالمياً.. وايران تواجه 5 سيناريوهات تحدد مستقبلها
Lebanon 24
حبس انفاس عالمياً.. وايران تواجه 5 سيناريوهات تحدد مستقبلها
12:00 | 2026-05-19
19/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت.. منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت.. منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى هذا الموعد
00:52 | 2026-05-20
20/05/2026 12:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:00 | 2026-05-20
"حرب مالية" بين إيران وأميركا.. موقع إسرائيلي يكشف تفاصيلها
09:03 | 2026-05-20
"أنقذوا البلاد قبل فوات الأوان".. نداء لشقير وهذا ما كشفه عن أرقام الانهيار القادم
08:59 | 2026-05-20
البساط يتفقد المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ويبحث فرص الاستثمار
07:57 | 2026-05-20
جابر بحث مع السفير الكويتي تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل الترانزيت
06:41 | 2026-05-20
الزراعة: فرقنا الرقابية تواصل جولاتِها في الأسواق لمكافحة المبيدات المهربة وغير الشرعية
03:56 | 2026-05-20
دويتشه بنك يؤكد فشل نصف أنشطته في تغطية تكلفة رأسمالها
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
20/05/2026 18:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
20/05/2026 18:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
20/05/2026 18:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24