وفد نيابي وحكومي تفقد المرفأ.. بحث في ملف الإهراءات وتشغيل أجهزة الـScanner

تفقد وفد نيابي وحكومي، بدعوة من رئيس النيابية ومشاركة عامر البساط ورئيس وحشد من النواب والمسؤولين، مرفأ في جولة شملت موقع الإهراءات وأجهزة الـ"Scanner".وأوضح الوزير البساط أنه يجري دراسة تحويل الإهراءات الحالية إلى معلم حضاري يحفظ الذاكرة الجماعية للانفجار، كاشفاً أن خصصت أرضاً جديدة لوزارة الاقتصاد لإنشاء إهراءات حديثة بدأت دراساتها التقنية بتمويل من هبة كويتية، تمهيداً لإطلاق مناقصتها قبل نهاية العام الجاري. من جانبه، شدد النائب ضرورة وضع مخطط توجيهي شامل وإدارة موحدة للمرفأ للحد من الهدر وزيادة الإيرادات.وفيما يخص أجهزة الـ"Scanner"، أكد أن خضوع جميع المستوعبات للفحص حالياً يساهم بفعالية في مكافحة التهريب وتفعيل الرقابة الجمركية، مؤكداً دعم لجنة الاقتصاد الكامل للحكومة لتسريع المشاريع الإصلاحية والإنمائية في هذا المرفق الحيوي.