ارتفاع أسعار الوقود يرفع التضخم في قطاع النقل بهولندا

أظهرت أحدث بيانات ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في بشكل طفيف في نيسان الماضي متماشياً مع التقديرات الأولية، ليصل إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.وسجلت أسعار المستهلكين زيادة سنوية بنسبة 2.8% في أبريل، مقابل زيادة بنسبة 2.7% في أذار الماضي، وعلاوة على ذلك، كان هذا أعلى معدل تضخم منذ كانون الأول 2025، ويتوافق هذا مع البيانات الأولية التي نشرت في 30 نيسان.وتسارع التضخم المستند إلى النقل إلى 6.9% من 5.2%، وسط زيادة 24.3% في تكاليف الوقود وزيوت التشحيم، وفقاً لوكالة "د ب أ".ومن ناحية أخرى، نمت الأسعار السنوية في الغذاء والمشروبات والتبغ إلى 1.4% من 2%، وتراجعت الأسعار السنوية في المساكن والمرافق إلى 3.3% من 3.5%.وأظهرت بيانات نهائية صادرة عن "يوروستات" اليوم الأربعاء أن التضخم في تسارع في نيسان الماضي مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة.وسجل المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين زيادة سنوية بنسبة 3% في نيسان الماضي، بارتفاع من 2.6% خلال شهر أذار الماضي.