منذ 15 عاماً.. أكبر اكتشاف غاز في مصر

أعلنت في مصر أن شركة «عجيبة للبترول» حققت كشفاً جديداً للغاز في ، يُعد الأكبر للشركة منذ 15 عاماً.

وأوضحت الوزارة أن الاكتشاف تحقق عبر البئر الاستكشافية «بستان جنوب 1X»، التي جرى حفرها باستخدام الحفار التابع لشركة «EDC 9»، حيث تشير التقديرات الأولية إلى احتواء البئر على نحو 330 مليار قدم مكعب من ، إضافة إلى 10 ملايين برميل من المتكثفات والزيت الخام، بإجمالي احتياطات تُقدّر بنحو 70 مليون برميل مكافئ.

وأكدت الوزارة أن أهمية الكشف تعود أيضاً إلى قربه من البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية القائمة، إذ يبعد نحو 10 كيلومترات فقط، ما يساهم في تسريع عمليات التنمية وربطه بالإنتاج خلال فترة قصيرة.

كما أظهرت نتائج الحفر وجود عدة خزانات من الحجر الرملي والجيري بصافي سمك إنتاجي يبلغ 400 قدم، ما يعزز الجدوى الاقتصادية والإنتاجية للاكتشاف الجديد.