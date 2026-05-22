غولدمان ساكس: صناديق التحوط تجني أرباحا قوية من أسهم الرقائق

Advertisement

قال متداولون في الأميركي غروب في مذكرة للعملاء إن صناديق التحوط الاستثمارية باعت كميات من أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية التي حققت ارتفاعات كبيرة لتجني أرباحا ضخمة مع المحافظة على إجمالي استثماراتها في قطاع .ونقلت وكالة نيوز عن مذكرة غولدمان القول إن قطاع أشباه الموصلات ومعداتها كان القطاع الفرعي الأميركي الأكثر بيعا في سوق الأسهم الأميركية خلال الشهر الماضي.وفي الوقت نفسه، زادت الصناديق مبيعاتها على المكشوف من منتجات الأسهم الأميركية الكلية، والمؤشرات، وصناديق المؤشرات القابلة للتداول، المستخدمة للتحوط ضد مخاطر السوق الأوسع. وقد وصلت هذه المراكز البيعية الآن إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات.