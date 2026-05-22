تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
غولدمان ساكس: صناديق التحوط تجني أرباحا قوية من أسهم الرقائق
Lebanon 24
22-05-2026
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال متداولون في
بنك الاستثمار
الأميركي
غولدمان ساكس
غروب في مذكرة للعملاء إن صناديق التحوط الاستثمارية باعت كميات من أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية التي حققت ارتفاعات كبيرة لتجني أرباحا ضخمة مع المحافظة على إجمالي استثماراتها في قطاع
الذكاء الاصطناعي
.
Advertisement
ونقلت وكالة
بلومبرغ
نيوز عن مذكرة غولدمان
ساكس
القول إن قطاع أشباه الموصلات ومعداتها كان القطاع الفرعي الأميركي الأكثر بيعا في سوق الأسهم الأميركية خلال الشهر الماضي.
وفي الوقت نفسه، زادت الصناديق مبيعاتها على المكشوف من منتجات الأسهم الأميركية الكلية، والمؤشرات، وصناديق المؤشرات القابلة للتداول، المستخدمة للتحوط ضد مخاطر السوق الأوسع. وقد وصلت هذه المراكز البيعية الآن إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات.
وكتب فريق غولدمان ساكس بقيادة
فينسنت لين
: "يشير هذا إلى ضبط وإدارة حجم الاستثمارات في أسهم شركات أشباه الموصلات ضمن المحفظة الإجمالية وسط الارتفاع الصاروخي لأسعار هذه الأسهم، وليس إلى تحول في استراتيجية الاستثمار بعيدا عن قطاع الذكاء الاصطناعي".
مواضيع ذات صلة
أرقام "فلكية" للإنفاق العسكري العالمي.. وصناعة السلاح تجني أرباحاً تاريخية
Lebanon 24
أرقام "فلكية" للإنفاق العسكري العالمي.. وصناعة السلاح تجني أرباحاً تاريخية
22/05/2026 09:10:53
22/05/2026 09:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
غولدمان ساكس: مخزونات الخام والمنتجات النفطية العالمية تتراجع بوتيرة قياسية في أيار بسبب "حرب إيران"
Lebanon 24
غولدمان ساكس: مخزونات الخام والمنتجات النفطية العالمية تتراجع بوتيرة قياسية في أيار بسبب "حرب إيران"
22/05/2026 09:10:53
22/05/2026 09:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: ندعو للانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحاً خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية
Lebanon 24
قاسم: ندعو للانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحاً خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية
22/05/2026 09:10:53
22/05/2026 09:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسهم الأميركية تُسجّل مكاسب قوية بقيادة قطاع التكنولوجيا
Lebanon 24
الأسهم الأميركية تُسجّل مكاسب قوية بقيادة قطاع التكنولوجيا
22/05/2026 09:10:53
22/05/2026 09:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
بنك الاستثمار
غولدمان ساكس
فينسنت لين
بلومبرغ
فينسنت
الموصل
مار ال
قد يعجبك أيضاً
ارتفاع اضافي في سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع اضافي في سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
02:05 | 2026-05-22
22/05/2026 02:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا: لا بد من وضوح مسار الحرب قبل استخدام احتياطيات النفط
Lebanon 24
فرنسا: لا بد من وضوح مسار الحرب قبل استخدام احتياطيات النفط
01:55 | 2026-05-22
22/05/2026 01:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ 15 عاماً.. أكبر اكتشاف غاز في مصر
Lebanon 24
منذ 15 عاماً.. أكبر اكتشاف غاز في مصر
23:00 | 2026-05-21
21/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: واشنطن تسعى لزيادة صادرات النفط الأميركي إلى الهند
Lebanon 24
روبيو: واشنطن تسعى لزيادة صادرات النفط الأميركي إلى الهند
17:05 | 2026-05-21
21/05/2026 05:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاقتصاد: لا أزمة محروقات وغذاء
Lebanon 24
وزير الاقتصاد: لا أزمة محروقات وغذاء
16:12 | 2026-05-21
21/05/2026 04:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
Lebanon 24
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
08:55 | 2026-05-21
21/05/2026 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر أيار الحالي الأبرد منذ أكثر من 20 عاماً.. هذا موعد أول موجة حارة ستضرب لبنان
Lebanon 24
شهر أيار الحالي الأبرد منذ أكثر من 20 عاماً.. هذا موعد أول موجة حارة ستضرب لبنان
02:47 | 2026-05-21
21/05/2026 02:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
10:00 | 2026-05-21
21/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
12:30 | 2026-05-21
21/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
13:14 | 2026-05-21
21/05/2026 01:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:05 | 2026-05-22
ارتفاع اضافي في سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
01:55 | 2026-05-22
فرنسا: لا بد من وضوح مسار الحرب قبل استخدام احتياطيات النفط
23:00 | 2026-05-21
منذ 15 عاماً.. أكبر اكتشاف غاز في مصر
17:05 | 2026-05-21
روبيو: واشنطن تسعى لزيادة صادرات النفط الأميركي إلى الهند
16:12 | 2026-05-21
وزير الاقتصاد: لا أزمة محروقات وغذاء
16:00 | 2026-05-21
الاتحاد الأوروبي يدرس رفعاً موقتاً لعقوبات على شركة رقائق صينية
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
22/05/2026 09:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
22/05/2026 09:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
22/05/2026 09:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24