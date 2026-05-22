بعد حكم قضائي ضد المعارضة.. الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي

تراجعت الليرة بنحو 0.3 بالمئة لتصل إلى مستوى متدن قياسي عند 45.7425 مقابل الدولار خلال تعاملات الجمعة المبكرة، مواصلة خسائرها في أعقاب حكم صادر عن محكمة عليا يستهدف حزب .وجرى تداول الليرة عند 45.6150 قبل صدور الحكم، الذي ألغى مؤتمر حزب الشعب المعارض لعام 2023 وأطاح بزعيمه، مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي والضغوط على السوق.

وباعت البنوك الحكومية التركية ما يقارب 6 مليارات دولار أميركي أمس الخميس لدعم الليرة.ونقلت عن مصادر أن مبيعات العملات الأجنبية تباطأت لاحقًا خلال الجلسة بعد موجة بيع مكثفة في البداية.وتتدخل البنوك الحكومية في بشكل روتيني لدعم العملة خلال فترات تقلبات السوق نيابةً عن . وتُعد هذه التدخلات الأخيرة الأكبر من نوعها منذ انخفاض احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية بمقدار 43.4 مليار دولار أميركي في الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري مسجل، حيث أدت الحرب إلى عمليات بيع واسعة النطاق في أصول الأسواق الناشئة، مما زاد الضغط على الليرة.ولا يُعلن البنك المركزي عادةً عن هذه التدخلات، ولم يُعلّق على عمليات البيع التي جرت أمس الخميس.كما تراجعت الأسهم التركية، حيث انخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 6.1 بالمئة عند الإغلاق أمس الخميس. وكان البيع المكثف كافيًا لتفعيل آلية وقف التداول على مستوى السوق.