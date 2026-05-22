تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

"توفير ماكس" يفتتح فرعه الجديد في جبيل ويطلق نموذج التسعير الثلاثي للتسوّق منخفض الكلفة

Lebanon 24
22-05-2026 | 06:24
A-
A+
توفير ماكس يفتتح فرعه الجديد في جبيل ويطلق نموذج التسعير الثلاثي للتسوّق منخفض الكلفة
توفير ماكس يفتتح فرعه الجديد في جبيل ويطلق نموذج التسعير الثلاثي للتسوّق منخفض الكلفة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة "توفير إنترناشيونال"، التابعة لمجموعة "كابيتال بارتنرز" وأحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة منخفضة الكلفة في لبنان، عن الافتتاح الرسمي لفرع توفير ماكس في جبيل، في خطوة جديدة ضمن خطتها التوسعية الهادفة إلى تقديم مفهوم مختلف للتسوّق يقوم على مبدأ: "اشترِ أكثر وادفع أقل".
Advertisement
 

ويقع المتجر الجديد على أوتوستراد بيروتطرابلس في جبيل، ضمن مساحة تمتد على 2000 متر مربع، ويضم أكثر من 5500 منتج تم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات العائلات والأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة، ضمن تجربة تسوّق تجمع بين الأسعار المنخفضة والشراء بالكميات الكبيرة بطريقة عملية ومريحة ومتاحة لشريحة أوسع من المستهلكين.
 
 
ويأتي إطلاق توفير ماكس استجابة للتحوّلات التي يشهدها سلوك المستهلك اللبناني في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة، حيث بات البحث عن القيمة والتوفير عنصرًا أساسيًا في القرارات الشرائية اليومية. ومن هذا المنطلق، يقدّم توفير ماكس نموذجًا جدييداً يهدف إلى تمكين المستهلك من الاستفادة من أسعار منخفضة بشكل دائم، بدلًا من الاعتماد على العروض المؤقتة والحملات الموسمية.
 
 
ويعتمد المتجر نظام تسعير متدرّج قائم على ثلاث فئات سعرية واضحة وشفافة، من دون أي رسوم اشتراك أو شروط خاصة. تتيح الفئة الأول أقل سعر للقطعة الواحدة في السوق اللبناني لجميع المتسوّقين، فيما توفّر الفئة الثانية أسعارًا أقل عند الشراء بكميات أكبر، بما يساعد العائلات على إدارة ميزانياتها الشهرية بفعالية أكبر. أما الفئة الثالثة، فتمنح أسعارًا مخصّصة للشراء بالجملة، ما يتيح لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمحال والمطاعم والمقاهي الاستفادة من أسعار تنافسية كانت محصورة بقنوات التوزيع الكبرى.
 
 
وفي تعليق له على افتتاح الفرع الجديد، قال رامي بيطار، الرئيس التنفيذي لشركة "توفير إنترناشيونال" ومجموعة "كابيتال بارتنرز": "لبنان اليوم بحاجة إلى حلول حقيقية تخفّف الضغط عن المستهلك، وليس فقط إلى وجهات تسوّق جديدة. من هنا جاء مفهوم توفير ماكس المبني على قناعة بسيطة: كلما اشترى الناس أكثر، يجب أن يدفعوا أقل، ليس كعرض مؤقت، بل كأسلوب تسعير ثابت وعادل. استراتيجية الأسعار الثلاثة لدينا تنطلق من فهم واقعي لاختلاف احتياجات العائلات وأصحاب الأعمال، مع هدف واضح يتمثل بحماية القدرة الشرائية للمستهلك اللبناني".
 
 
ويشكّل فرع جبيل امتدادًا لتجربة توفير ماكس التي انطلقت في "كاسكادا مول" في البقاع أواخر عام 2025، مع تطوير النموذج ليتلاءم مع خصوصية الساحل الشمالي، حيث تتقاطع الكثافة السكانية مع النشاط السياحي والتجاري. ويخدم الفرع الجديد مناطق جونية وجبيل والبترون والمناطق المحيطة، وهي منطقة تضم أكثر من 300 ألف نسمة، إلى جانب أكثر من مليون زائر سنويًا، فضلًا عن كونها من أكثر المناطق اللبنانية نشاطًا على مستوى المؤسسات التجارية الصغيرة والمطاعم وقطاع الضيافة.
 
 
وأكدت الشركة أن سياسة الأسعار التي يعتمدها توفير ماكس لا تقوم على التخفيضات الظرفية أو الضغط المؤقت على هامش الربح، بل تستند إلى نموذج تشغيلي متكامل يشمل علاقات مباشرة مع الموردين، وإدارة دقيقة لتشكيلة المنتجات، ومنظومة لوجستية مركزية، إضافة إلى اعتماد معايير تشغيلية أكثر كفاءة على مستوى إدارة المتاجر واستهلاك الطاقة.
 
 
ومن المتوقع أن يوفّر الفرع الجديد 85 فرصة عمل مباشرة، مع إعطاء الأولوية في التوظيف لأبناء جبيل والمناطق المجاورة، في إطار رؤية تعتبر خلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية جزءًا أساسيًا من دور الشركة داخل المجتمعات التي تعمل فيها.
ويأتي افتتاح توفير ماكس في جبيل ضمن استراتيجية توسّع تعتمدها الشركة لتعزيز حضورها في مختلف المناطق اللبنانية، وترسيخ نموذج تسوّق يقوم على الأسعار المنخفضة، والشراء الذكي، وإتاحة التوفير لعدد أكبر من الناس بشكل مستدام وطويل الأمد.
 

نبذة عن توفير
 
متجر توفير، هو المتجر الرائد في قطاع تجارة التجزئة منخفضة الكلفة في لبنان، حيث يجمع بين الجودة العالية والأسعار المدروسة لتقديم تجربة تسوّق مريحة ومناسبة للجميع. مع شبكة تضم 40 فرعًا موزعة في مختلف المناطق اللبنانية وخطة طموحة لافتتاح 500 فرع بحلول عام 2030، يؤمن متجر توفير منتجات أساسية يومية بأسعار تساعد العائلات على توفير ما يصل إلى 20٪ من فواتيرهم الشهرية. يخدم متجر توفير أكثر من 30 ألف متسوّق يوميًا، ويضم فريق عمل يتجاوز الـ1000 موظف بين الفروع والمستودعات والمقرّ الرئيسي. ويتميّز بتشكيلة واسعة تضم أكثر من 500 علامة تجارية، منها 30 علامة حصرية و6 علامات خاصة به، ما يعكس التزامه الدائم بالجودة والتنوّع. 
 
 
في عام 2025، أطلقت توفير مفهوم توفير ماكس، وهو نموذج رئيسي يعتمد نظام تسعير متدرّج قائم على الشراء بالكميات الكبيرة، بهدف إتاحة الاستفادة من أسعار الجملة للأفراد والعائلات وأصحاب الأعمال الصغيرة على حدّ سواء. ويضم توفير ماكس" حاليًا فرعين: الأول في "كاسكادا مول" في البقاع، والثاني في قرطبون – جبيل على أوتوستراد بيروت – جبيل. 
 
 
وبعيدًا عن عالم التسوّق، يحرص متجر توفير على دعم المجتمع من خلال رعايته لفرق رياضية محلية في كرة القدم وكرة السلة والفوتسال، تعزيزًا لدوره كشريك فاعل في حياة اللبنانيين اليومية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"توفير ماكس": مفهوم جديد للتسوّق الذكي والأسعار المنخفضة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"ديبسيك" تطلق نموذجاً جديداً بقدرات متطورة وتكلفة تشغيل منخفضة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من "واتساب" تساعد المستخدمين على توفير المساحة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
معارك عنيفة في بنت جبيل وحزب الله يسعى لمنع التثبيت الاسرائيلي وتوسيع الكلفة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

الرئيسي

الشمالي

البقاع

طرابلس

التزام

بيروت

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:35 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:02 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:50 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:52 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
08:35 | 2026-05-22
Lebanon24
08:02 | 2026-05-22
Lebanon24
05:50 | 2026-05-22
Lebanon24
05:47 | 2026-05-22
Lebanon24
03:52 | 2026-05-22
Lebanon24
03:50 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24