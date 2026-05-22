إقتصاد
المصارف الحكومية التركية تضخ 6 مليارات دولار لحماية الليرة بعد هزة قضائية
Lebanon 24
22-05-2026
|
08:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
قلص مؤشر بورصة إسطنبول خسائره الحادة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.9%، فيما واصلت الليرة
التركية
تراجعها لتصل إلى مستوى متدنٍ قياسي جديد عند 45.74 مقابل الدولار، وذلك في أعقاب الهزة السياسية التي أحدثها قرار محكمة تركية بعزل أوزغور أوزال رئيس
حزب الشعب الجمهوري
المعارض وإعادة تعيين كمال كليتشدار
أوغلو
مكانه.
وكانت المخاوف السياسية قد دفعت البورصة في الجلسة السابقة للهبوط بأكثر من 6%، مما تسبب بتفعيل آلية إيقاف التداول المؤقت بطلب من الإدارة للحد من البيع المدفوع بالهلع. وبحسب تقارير مالية، باعت المصارف الحكومية نحو 6 مليارات دولار للدفاع عن العملة الوطنية ومنع انهيارها، ضُخّ نصفها فور صدور الحكم القضائي.
وتأتي هذه الاضطرابات في وقت حساس للاقتصاد
التركي
، حيث تسارع التضخم السنوي إلى 32.4% متأثراً بتداعيات الحرب على
إيران
، مما اضطر
البنك المركزي
الأسبوع الماضي لرفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 24%. ومن جانبه، عقد
وزير المالية
محمد شيمشك اجتماعاً عاجلاً للجنة الاستقرار المالي، أكد فيه صناع السياسات المضي في اتخاذ خطوات تنسيقية صارمة للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وضمان استمرار خطة خفض التضخم.
بعد حكم قضائي ضد المعارضة.. الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي
بعد حكم قضائي ضد المعارضة.. الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي
مصرف لبنان يقدّر الناتج المحلي بنحو 33 مليار دولار واولويته الاستقرار النقدي
مصرف لبنان يقدّر الناتج المحلي بنحو 33 مليار دولار واولويته الاستقرار النقدي
تراجع"احتياطات العملات الأجنبية" لدى مصرف لبنان وحديث عن تحرير سعر صرف الليرة
تراجع"احتياطات العملات الأجنبية" لدى مصرف لبنان وحديث عن تحرير سعر صرف الليرة
250 مليون دولار تعويضات في تسوية قضائية تخص آيفون 16 ضد أبل
250 مليون دولار تعويضات في تسوية قضائية تخص آيفون 16 ضد أبل
عيد مثقل بـ"الغلاء".. تقرير يرصدُ أسعار الأضاحي في لبنان ودول عربية
عيد مثقل بـ"الغلاء".. تقرير يرصدُ أسعار الأضاحي في لبنان ودول عربية
13:00 | 2026-05-22
سوريا توقع اتفاقاً مع شركة شحن فرنسية لتشغيل ميناءين جافين
سوريا توقع اتفاقاً مع شركة شحن فرنسية لتشغيل ميناءين جافين
12:51 | 2026-05-22
الأسوأُ منذ عقدين.. الإفلاس يطارد آلاف الشركات في ألمانيا والركودُ يتعمّق
الأسوأُ منذ عقدين.. الإفلاس يطارد آلاف الشركات في ألمانيا والركودُ يتعمّق
10:06 | 2026-05-22
مزايدة مطار القليعات لفض العروض.. خطوة طال انتظارها لإنماء عكار والشمال
مزايدة مطار القليعات لفض العروض.. خطوة طال انتظارها لإنماء عكار والشمال
08:35 | 2026-05-22
"توفير ماكس" يفتتح فرعه الجديد في جبيل ويطلق نموذج التسعير الثلاثي للتسوّق منخفض الكلفة
"توفير ماكس" يفتتح فرعه الجديد في جبيل ويطلق نموذج التسعير الثلاثي للتسوّق منخفض الكلفة
06:24 | 2026-05-22
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
16:00 | 2026-05-21
بسلاحٍ "سريّ"... كيف ستُواجه أميركا الألغام الإيرانيّة في مضيق هرمز؟
بسلاحٍ "سريّ"... كيف ستُواجه أميركا الألغام الإيرانيّة في مضيق هرمز؟
14:00 | 2026-05-21
تقرير أميركيّ عن الحرب في لبنان وسلاح "حزب الله": الحلّ في يدّ إيران
تقرير أميركيّ عن الحرب في لبنان وسلاح "حزب الله": الحلّ في يدّ إيران
03:30 | 2026-05-22
هل "طارت" الصيفية"؟
هل "طارت" الصيفية"؟
02:00 | 2026-05-22
إصلاح مصرف لبنان: من الهيمنة الفردية إلى المؤسساتية
إصلاح مصرف لبنان: من الهيمنة الفردية إلى المؤسساتية
03:00 | 2026-05-22
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
