|
إقتصاد

مزايدة مطار القليعات لفض العروض.. خطوة طال انتظارها لإنماء عكار والشمال

Lebanon 24
22-05-2026 | 08:35
مزايدة مطار القليعات لفض العروض.. خطوة طال انتظارها لإنماء عكار والشمال
ناقشت اللجان المشتركة لمتابعة تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، خلال اجتماع لها، الخطوات الإجرائية الأخيرة المرتبطة بفض عروض مزايدة المطار، واصفة إياها بالخطوة الإنقاذية التي طال انتظارها لسنوات ومثّلت مطلباً سيادياً وإنمائياً ملحاً لعكار والشمال.
وأكدت اللجان في بيان لها أن هذا التطور جاء ثمرة مسيرة امتدت لخمسة عشر عاماً من الضغط المتواصل والتحركات الدؤوبة للفاعليات والناشطين لإعادة تشغيل هذا المرفق الحيوي.

ورغم ترحيبها بالخطوة كمدخل لكسر الجمود، أعربت اللجان عن تطلعها لمزايدة دولية كبرى تُفضي إلى إنشاء مطار دولي متكامل، بدلاً من حصرها بشركات محلية لبناء مبنى مسافرين صغير، مذكّرة بالجدوى الاقتصادية للمطار وقدرته على تحريك عجلة الاقتصاد وتأمين آلاف فرص العمل. وختمت اللجان بشكر كل المساهمين في إبقاء الملف حياً، مؤكدة استمرار نضالها الإعلامي والبلدي حتى يصبح المطار نابضاً بالحركة والمسافرين.
