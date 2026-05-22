|
إقتصاد
الأسوأُ منذ عقدين.. الإفلاس يطارد آلاف الشركات في ألمانيا والركودُ يتعمّق
Lebanon 24
22-05-2026
|
10:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد
مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني
باستقرار عدد طلبات الإفلاس المقدمة من الشركات عند مستويات مرتفعة، وسط تحذيرات متواصلة من موجة إفلاس واسعة تعصف بالاقتصاد الألماني.
وسجلت المحاكم
الألمانية
عجز 2053 شركة عن السداد خلال شهر شباط الماضي، بتراجع طفيف بلغ 0.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وجاء قطاعا النقل والتخزين والضيافة كأكثر القطاعات تضرراً.
ورغم هذا الاستقرار النسبي، أكد معهد "لايبنتس" للأبحاث الاقتصادية غياب مؤشرات الانفراج المستدام، معلناً ارتفاع حالات الإفلاس في نيسان الماضي إلى 1776 حالة، بزيادة 3% عن
مارس
و10% على أساس سنوي، ليُسجل الربع الأول من العام الجاري أعلى مستوى للإفلاس في
ألمانيا
منذ أكثر من 20 عاماً.
يذكر أن عام 2025 كان قد شهد أعلى معدل لإفلاس الشركات في ألمانيا منذ عام 2014، بواقع 24 ألفاً و64 حالة، نتيجة الضغوط الاقتصادية المتراكمة وتداعيات الأزمات الجيوسياسية الإقليمية.
