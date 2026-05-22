|
إقتصاد
سوريا توقع اتفاقاً مع شركة شحن فرنسية لتشغيل ميناءين جافين
Lebanon 24
22-05-2026
|
12:51
قالت الوكالة العربية
السورية
للأنباء (سانا) إن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وقعت اتفاقاً مع مجموعة الشحن والخدمات اللوجستية
الفرنسية
"سي.إم.إيه سي.جي.إم" لتشغيل ميناءين جافين داخل المناطق الحرة في عدرا بضواحي
دمشق
وفي حلب.
وتنص الاتفاقية مع "CMA CGM" الفرنسية على إدارة وتشغيل الميناءين الجافين لدعم الخدمات اللوجستية والتجارة. تزامن ذلك مع إطلاق قطار شحن تجريبي يربط ميناء اللاذقية، وهو المنفذ البحري
الرئيسي
لسوريا، وعدرا بعد توقف دام 14 عاماً بسبب الحرب الأهلية السورية.
يأتي هذا الاتفاق في أعقاب اتفاقية منفصلة وقعت في أيار 2025، حصلت بموجبها "سي.إم.إيه سي.جي.إم" على عقد لمدة 30 عاماً لتحديث وتشغيل ميناء اللاذقية. وللرئيس التنفيذي للشركة "رودولف سعادة"، وهو فرنسي لبناني من أصل سوري، جذور عائلية في
سوريا
.
وفي 11 أيار، أعاد
الاتحاد الأوروبي
تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع سوريا عام 1977 بشكل كامل، منهياً بذلك تعليقاً جزئياً فرض عام 2011 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في عهد
بشار الأسد
.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب سقوط
الأسد
في كانون الأول 2024 ورفع معظم عقوبات الاتحاد
الأوروبي
الاقتصادية عام 2025، وتهدف إلى دعم الانتعاش الاقتصادي لسوريا والتأكيد على تجدد
التزام
الاتحاد الأوروبي تجاهها.
