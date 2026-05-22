تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

سوريا توقع اتفاقاً مع شركة شحن فرنسية لتشغيل ميناءين جافين

Lebanon 24
22-05-2026 | 12:51
A-
A+

سوريا توقع اتفاقاً مع شركة شحن فرنسية لتشغيل ميناءين جافين
سوريا توقع اتفاقاً مع شركة شحن فرنسية لتشغيل ميناءين جافين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وقعت اتفاقاً مع مجموعة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية "سي.إم.إيه سي.جي.إم" لتشغيل ميناءين جافين داخل المناطق الحرة في عدرا بضواحي دمشق وفي حلب.
Advertisement

وتنص الاتفاقية مع "CMA CGM" الفرنسية على إدارة وتشغيل الميناءين الجافين لدعم الخدمات اللوجستية والتجارة. تزامن ذلك مع إطلاق قطار شحن تجريبي يربط ميناء اللاذقية، وهو المنفذ البحري الرئيسي لسوريا، وعدرا بعد توقف دام 14 عاماً بسبب الحرب الأهلية السورية.

يأتي هذا الاتفاق في أعقاب اتفاقية منفصلة وقعت في أيار 2025، حصلت بموجبها "سي.إم.إيه سي.جي.إم" على عقد لمدة 30 عاماً لتحديث وتشغيل ميناء اللاذقية. وللرئيس التنفيذي للشركة "رودولف سعادة"، وهو فرنسي لبناني من أصل سوري، جذور عائلية في سوريا.

وفي 11 أيار، أعاد الاتحاد الأوروبي تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع سوريا عام 1977 بشكل كامل، منهياً بذلك تعليقاً جزئياً فرض عام 2011 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في عهد بشار الأسد.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب سقوط الأسد في كانون الأول 2024 ورفع معظم عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عام 2025، وتهدف إلى دعم الانتعاش الاقتصادي لسوريا والتأكيد على تجدد التزام الاتحاد الأوروبي تجاهها.
مواضيع ذات صلة
شركة شحن فرنسية تقول إن إحدى سفنها تعرضت لإطلاق نار في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: عبور سفينة حاويات مملوكة لشركة فرنسية من مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: إسرائيل تتمسك بخطوط حمراء في أي اتفاق نووي مع إيران وهناك قلق أن توقع الولايات المتحدة اتفاقاً نووياً هزيلاً مع طهران
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن بيانات شحن: ناقلة نفط مملوكة لشركة صينية عبرت مضيق هرمز اليوم رغم الحصار الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 03:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

بشار الأسد

الفرنسية

الأوروبي

السورية

الرئيسي

التزام

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:06 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:35 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:02 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2026-05-22
Lebanon24
13:00 | 2026-05-22
Lebanon24
10:06 | 2026-05-22
Lebanon24
08:35 | 2026-05-22
Lebanon24
08:02 | 2026-05-22
Lebanon24
06:24 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24