تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
تعاون مصري روسي مرتقب لتحديث البنية التحتية لتجارة الحبوب
Lebanon 24
22-05-2026
|
15:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير التموين المصري "شريف فاروق" اليوم الجمعة إن مصر، أكبر مشتر للقمح الروسي، تهدف إلى إنشاء مركز عالمي لتجارة وتخزين الحبوب.
أدلى الوزير بذلك خلال فعالية للحبوب في مدينة
سوتشي
الروسية.
Advertisement
وقال فاروق إن مصر لديها استراتيجية شاملة وطموح لتحويل البلاد إلى مركز لتخزين ومعالجة محاصيل الحبوب، فضلاً عن تجارة الحبوب في أنحاء
الشرق الأوسط
وأفريقيا ومناطق أخرى.
وأضاف فاروق "في هذا السياق، تريد مصر الآن إنشاء مركز عالمي للحبوب"، مشيراً إلى أن المشروع سيشمل صوامع حديثة وأنظمة نقل ومرافق معالجة وتخزين.
وذكر أن بورصات السلع الأولية
المصرية
والروسية يمكن أن تتعاون في تحديث البنية التحتية لتجارة الحبوب في مصر ووضع معايير تسعير وضمان شفافية سلسلة التوريد.
وقال فاروق "ستواصل مصر تعزيز علاقتها مع
روسيا
في تطوير أنظمة متابعة الحبوب. وستساعدنا كل هذه الجهود على تحسين الشفافية والمرونة في سوق السلع الأولية الاستراتيجية".
مواضيع ذات صلة
تعاون مرتقب بين غرفة التجارة وجامعة الجنان في مشاريع تنموية بالشمال
Lebanon 24
تعاون مرتقب بين غرفة التجارة وجامعة الجنان في مشاريع تنموية بالشمال
23/05/2026 03:05:33
23/05/2026 03:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: هجوم جوي روسي يؤدي إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية لميناء بمدينة إزمايل الأوكرانية
Lebanon 24
رويترز: هجوم جوي روسي يؤدي إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية لميناء بمدينة إزمايل الأوكرانية
23/05/2026 03:05:33
23/05/2026 03:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني بحث مع السفير الأميركي سبل تعزيز التعاون في النقل والبنى التحتية
Lebanon 24
رسامني بحث مع السفير الأميركي سبل تعزيز التعاون في النقل والبنى التحتية
23/05/2026 03:05:33
23/05/2026 03:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: مجلس تجاري مرتقب مع بكين للقطاعات غير الحساسة
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: مجلس تجاري مرتقب مع بكين للقطاعات غير الحساسة
23/05/2026 03:05:33
23/05/2026 03:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرق الأوسط
المصرية
أفريقيا
حسين ال
ري روسي
روسيا
الروس
مصرية
قد يعجبك أيضاً
عيد مثقل بـ"الغلاء".. تقرير يرصدُ أسعار الأضاحي في لبنان ودول عربية
Lebanon 24
عيد مثقل بـ"الغلاء".. تقرير يرصدُ أسعار الأضاحي في لبنان ودول عربية
13:00 | 2026-05-22
22/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا توقع اتفاقاً مع شركة شحن فرنسية لتشغيل ميناءين جافين
Lebanon 24
سوريا توقع اتفاقاً مع شركة شحن فرنسية لتشغيل ميناءين جافين
12:51 | 2026-05-22
22/05/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسوأُ منذ عقدين.. الإفلاس يطارد آلاف الشركات في ألمانيا والركودُ يتعمّق
Lebanon 24
الأسوأُ منذ عقدين.. الإفلاس يطارد آلاف الشركات في ألمانيا والركودُ يتعمّق
10:06 | 2026-05-22
22/05/2026 10:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مزايدة مطار القليعات لفض العروض.. خطوة طال انتظارها لإنماء عكار والشمال
Lebanon 24
مزايدة مطار القليعات لفض العروض.. خطوة طال انتظارها لإنماء عكار والشمال
08:35 | 2026-05-22
22/05/2026 08:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
المصارف الحكومية التركية تضخ 6 مليارات دولار لحماية الليرة بعد هزة قضائية
Lebanon 24
المصارف الحكومية التركية تضخ 6 مليارات دولار لحماية الليرة بعد هزة قضائية
08:02 | 2026-05-22
22/05/2026 08:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل "طارت" الصيفية"؟
Lebanon 24
هل "طارت" الصيفية"؟
02:00 | 2026-05-22
22/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت حاملًا منه... أنجي خوري تُفجّر مفاجأة وتكشف عن علاقتها السرية بهذا الفنان الشاب الشهير!
Lebanon 24
كانت حاملًا منه... أنجي خوري تُفجّر مفاجأة وتكشف عن علاقتها السرية بهذا الفنان الشاب الشهير!
09:16 | 2026-05-22
22/05/2026 09:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصلاح مصرف لبنان: من الهيمنة الفردية إلى المؤسساتية
Lebanon 24
إصلاح مصرف لبنان: من الهيمنة الفردية إلى المؤسساتية
03:00 | 2026-05-22
22/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركيّ عن الحرب في لبنان وسلاح "حزب الله": الحلّ في يدّ إيران
Lebanon 24
تقرير أميركيّ عن الحرب في لبنان وسلاح "حزب الله": الحلّ في يدّ إيران
03:30 | 2026-05-22
22/05/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تزيد الضغوط: عقوبات على حزب الله وحركة أمل وضابطين في الخدمة
Lebanon 24
واشنطن تزيد الضغوط: عقوبات على حزب الله وحركة أمل وضابطين في الخدمة
22:03 | 2026-05-21
21/05/2026 10:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:00 | 2026-05-22
عيد مثقل بـ"الغلاء".. تقرير يرصدُ أسعار الأضاحي في لبنان ودول عربية
12:51 | 2026-05-22
سوريا توقع اتفاقاً مع شركة شحن فرنسية لتشغيل ميناءين جافين
10:06 | 2026-05-22
الأسوأُ منذ عقدين.. الإفلاس يطارد آلاف الشركات في ألمانيا والركودُ يتعمّق
08:35 | 2026-05-22
مزايدة مطار القليعات لفض العروض.. خطوة طال انتظارها لإنماء عكار والشمال
08:02 | 2026-05-22
المصارف الحكومية التركية تضخ 6 مليارات دولار لحماية الليرة بعد هزة قضائية
06:24 | 2026-05-22
"توفير ماكس" يفتتح فرعه الجديد في جبيل ويطلق نموذج التسعير الثلاثي للتسوّق منخفض الكلفة
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
23/05/2026 03:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
23/05/2026 03:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
23/05/2026 03:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24