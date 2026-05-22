تعاون مصري روسي مرتقب لتحديث البنية التحتية لتجارة الحبوب

Advertisement

قال وزير التموين المصري "شريف فاروق" اليوم الجمعة إن مصر، أكبر مشتر للقمح الروسي، تهدف إلى إنشاء مركز عالمي لتجارة وتخزين الحبوب.أدلى الوزير بذلك خلال فعالية للحبوب في مدينة الروسية.وقال فاروق إن مصر لديها استراتيجية شاملة وطموح لتحويل البلاد إلى مركز لتخزين ومعالجة محاصيل الحبوب، فضلاً عن تجارة الحبوب في أنحاء وأفريقيا ومناطق أخرى.وأضاف فاروق "في هذا السياق، تريد مصر الآن إنشاء مركز عالمي للحبوب"، مشيراً إلى أن المشروع سيشمل صوامع حديثة وأنظمة نقل ومرافق معالجة وتخزين.وذكر أن بورصات السلع الأولية والروسية يمكن أن تتعاون في تحديث البنية التحتية لتجارة الحبوب في مصر ووضع معايير تسعير وضمان شفافية سلسلة التوريد.وقال فاروق "ستواصل مصر تعزيز علاقتها مع في تطوير أنظمة متابعة الحبوب. وستساعدنا كل هذه الجهود على تحسين الشفافية والمرونة في سوق السلع الأولية الاستراتيجية".