Najib Mikati
إقتصاد

تعاون مصري روسي مرتقب لتحديث البنية التحتية لتجارة الحبوب

Lebanon 24
22-05-2026 | 15:58
تعاون مصري روسي مرتقب لتحديث البنية التحتية لتجارة الحبوب
قال وزير التموين المصري "شريف فاروق" اليوم الجمعة إن مصر، أكبر مشتر للقمح الروسي، تهدف إلى إنشاء مركز عالمي لتجارة وتخزين الحبوب.

أدلى الوزير بذلك خلال فعالية للحبوب في مدينة سوتشي الروسية.
وقال فاروق إن مصر لديها استراتيجية شاملة وطموح لتحويل البلاد إلى مركز لتخزين ومعالجة محاصيل الحبوب، فضلاً عن تجارة الحبوب في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى.

وأضاف فاروق "في هذا السياق، تريد مصر الآن إنشاء مركز عالمي للحبوب"، مشيراً إلى أن المشروع سيشمل صوامع حديثة وأنظمة نقل ومرافق معالجة وتخزين.

وذكر أن بورصات السلع الأولية المصرية والروسية يمكن أن تتعاون في تحديث البنية التحتية لتجارة الحبوب في مصر ووضع معايير تسعير وضمان شفافية سلسلة التوريد.

وقال فاروق "ستواصل مصر تعزيز علاقتها مع روسيا في تطوير أنظمة متابعة الحبوب. وستساعدنا كل هذه الجهود على تحسين الشفافية والمرونة في سوق السلع الأولية الاستراتيجية".
