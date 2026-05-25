بنك إسرائيل يخفض الفائدة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر

خفض اليوم الاثنين أسعار الفائدة قصيرة الأجل لثالث مرة في ستة أشهر مع بقاء التضخم رغم الحرب مع ، في وقت سجل فيه الشيكل أعلى مستوى له مقابل الدولار في نحو ثلاثة عقود.وخفض ، كما كان متوقعاً، سعر الفائدة من 4% إلى 3.75%.وكان البنك قد خفض الفائدة في تشرين الثاني وكانون الثاني، لكنه توقف بعد ذلك بسبب الحرب والمخاوف من ارتفاع التضخم نتيجة اضطرابات الإمدادات، وفقاً لوكالة " ".واستقر معدل التضخم السنوي عند 1.9% في نيسان ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.وشنت وإسرائيل الحرب على إيران في 28 شباط. ولا يزال وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الثامن من نيسان صامداً لكنه هش.