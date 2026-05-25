تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بنك إسرائيل يخفض الفائدة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر

Lebanon 24
25-05-2026 | 10:23
A-
A+

بنك إسرائيل يخفض الفائدة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر
بنك إسرائيل يخفض الفائدة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خفض بنك إسرائيل اليوم الاثنين أسعار الفائدة قصيرة الأجل لثالث مرة في ستة أشهر مع بقاء التضخم تحت السيطرة رغم الحرب مع إيران، في وقت سجل فيه الشيكل أعلى مستوى له مقابل الدولار في نحو ثلاثة عقود.
Advertisement

وخفض البنك المركزي، كما كان متوقعاً، سعر الفائدة الرئيسي من 4% إلى 3.75%.

وكان البنك قد خفض الفائدة في تشرين الثاني وكانون الثاني، لكنه توقف بعد ذلك بسبب الحرب والمخاوف من ارتفاع التضخم نتيجة اضطرابات الإمدادات، وفقاً لوكالة "رويترز".

واستقر معدل التضخم السنوي عند 1.9% في نيسان ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 شباط. ولا يزال وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الثامن من نيسان صامداً لكنه هش.
مواضيع ذات صلة
حزب الله: استهدفنا بنى تحتية لجيش إسرائيل في صفد للمرة الثالثة بصلية صاروخية عند الساعة 17:00
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 21:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الفيدرالي الأميركي سيخفض الفائدة خلال 2026.. تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 21:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت للمرة الثالثة فوق الجنوب والبقاع
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 21:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 21:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البنك المركزي

بنك إسرائيل

تحت السيطرة

الرئيسي

رويترز

الشيك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:15 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-25
Lebanon24
07:28 | 2026-05-25
Lebanon24
05:41 | 2026-05-25
Lebanon24
03:33 | 2026-05-25
Lebanon24
03:15 | 2026-05-25
Lebanon24
01:28 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24