تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

مفارقة القارة الغنية.. الجوع يهدد خُمس سكان أفريقيا والسودان النموذج الأبرز

Lebanon 24
25-05-2026 | 16:00
A-
A+
مفارقة القارة الغنية.. الجوع يهدد خُمس سكان أفريقيا والسودان النموذج الأبرز
مفارقة القارة الغنية.. الجوع يهدد خُمس سكان أفريقيا والسودان النموذج الأبرز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواجه القارة الأفريقية مفارقة قاسية تتمثل في تفاقم أزمة الأمن الغذائي؛ فبينما تحوز القارة على أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالمياً، يهدد الجوع نحو خمس سكانها (أكثر من 300 مليون شخص)، في وقت تنفق فيه الدول الأفريقية ما يزيد على 80 مليار دولار سنوياً لاستيراد الغذاء.
Advertisement

ويبرز السودان كنموذج صارخ لهذه المفارقة؛ فبعدما كان يُنظر إليه كـ "سلة غذاء" محتملة، تحولت مساحات شاسعة من أراضيه إلى ساحات قتال جراء الحرب المستعرة منذ نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما خلف نحو 20 مليون سوداني يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي.
 
وإلى جانب النزاع الداخلي وغياب السياسات التخطيطية الداعمة للمزارعين، تسببت الأزمات الإقليمية والدولية مثل اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز وتداعيات الحرب الأوكرانية في قفزات جنونية بأسعار المدخلات الأساسية؛ حيث تضاعفت أسعار الوقود ثلاث مرات وارتفع سعر جوال السماد من 10 دولارات إلى 50 دولاراً، مما يهدد بإفشال خطط الحكومة الطموحة لزراعة 25 مليون فدان لإنقاذ الموسم الزراعي وتأمين الغذاء.
مواضيع ذات صلة
تقرير أفريقي أممي يحذر: الحرب في الشرق الأوسط تهدد اقتصاد القارة
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:30:43 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينها السودان وغزة واليمن.. هذه قائمة أشد أزمات الجوع في العالم خلال عام 2025
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:30:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المساعدات تنهار.. الجوع في غزة يتفاقم
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:30:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لوجبات خفيفة تكبح الجوع.. اليكم هذه الخيارات الذكية
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:30:43 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

الدول الأفريقية

البحر الأحمر

الأوكرانية

الأفريقية

مضيق هرمز

أفريقيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:41 | 2026-05-25
Lebanon24
14:00 | 2026-05-25
Lebanon24
10:23 | 2026-05-25
Lebanon24
07:28 | 2026-05-25
Lebanon24
05:41 | 2026-05-25
Lebanon24
03:33 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24