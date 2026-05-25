مفارقة القارة الغنية.. الجوع يهدد خُمس سكان أفريقيا والسودان النموذج الأبرز

تواجه القارة مفارقة قاسية تتمثل في تفاقم أزمة الأمن الغذائي؛ فبينما تحوز القارة على أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالمياً، يهدد الجوع نحو خمس سكانها (أكثر من 300 مليون شخص)، في وقت تنفق فيه ما يزيد على 80 مليار دولار سنوياً لاستيراد الغذاء.ويبرز كنموذج صارخ لهذه المفارقة؛ فبعدما كان يُنظر إليه كـ "سلة غذاء" محتملة، تحولت مساحات شاسعة من أراضيه إلى ساحات قتال جراء الحرب المستعرة منذ نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما خلف نحو 20 مليون يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي.