تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
مفارقة القارة الغنية.. الجوع يهدد خُمس سكان أفريقيا والسودان النموذج الأبرز
Lebanon 24
25-05-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه القارة
الأفريقية
مفارقة قاسية تتمثل في تفاقم أزمة الأمن الغذائي؛ فبينما تحوز القارة على أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالمياً، يهدد الجوع نحو خمس سكانها (أكثر من 300 مليون شخص)، في وقت تنفق فيه
الدول الأفريقية
ما يزيد على 80 مليار دولار سنوياً لاستيراد الغذاء.
Advertisement
ويبرز
السودان
كنموذج صارخ لهذه المفارقة؛ فبعدما كان يُنظر إليه كـ "سلة غذاء" محتملة، تحولت مساحات شاسعة من أراضيه إلى ساحات قتال جراء الحرب المستعرة منذ نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما خلف نحو 20 مليون
سوداني
يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي.
وإلى جانب النزاع الداخلي وغياب السياسات التخطيطية الداعمة للمزارعين، تسببت الأزمات الإقليمية والدولية مثل اضطرابات الملاحة في
البحر الأحمر
ومضيق هرمز وتداعيات الحرب
الأوكرانية
في قفزات جنونية بأسعار المدخلات الأساسية؛ حيث تضاعفت أسعار الوقود ثلاث مرات وارتفع سعر جوال السماد من 10 دولارات إلى 50 دولاراً، مما يهدد بإفشال خطط الحكومة الطموحة لزراعة 25 مليون فدان لإنقاذ الموسم الزراعي وتأمين الغذاء.
مواضيع ذات صلة
تقرير أفريقي أممي يحذر: الحرب في الشرق الأوسط تهدد اقتصاد القارة
Lebanon 24
تقرير أفريقي أممي يحذر: الحرب في الشرق الأوسط تهدد اقتصاد القارة
26/05/2026 04:30:43
26/05/2026 04:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها السودان وغزة واليمن.. هذه قائمة أشد أزمات الجوع في العالم خلال عام 2025
Lebanon 24
من بينها السودان وغزة واليمن.. هذه قائمة أشد أزمات الجوع في العالم خلال عام 2025
26/05/2026 04:30:43
26/05/2026 04:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
المساعدات تنهار.. الجوع في غزة يتفاقم
Lebanon 24
المساعدات تنهار.. الجوع في غزة يتفاقم
26/05/2026 04:30:43
26/05/2026 04:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لوجبات خفيفة تكبح الجوع.. اليكم هذه الخيارات الذكية
Lebanon 24
لوجبات خفيفة تكبح الجوع.. اليكم هذه الخيارات الذكية
26/05/2026 04:30:43
26/05/2026 04:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الدعم السريع
الدول الأفريقية
البحر الأحمر
الأوكرانية
الأفريقية
مضيق هرمز
أفريقيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
من نقابة خبراء السير.. تحذير يهمّ المواطنين
Lebanon 24
من نقابة خبراء السير.. تحذير يهمّ المواطنين
16:41 | 2026-05-25
25/05/2026 04:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ربع ثروته بلمح البصر.. ضربة حكومية قاسية تطيح بملياردير شهير
Lebanon 24
خسر ربع ثروته بلمح البصر.. ضربة حكومية قاسية تطيح بملياردير شهير
14:00 | 2026-05-25
25/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بنك إسرائيل يخفض الفائدة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر
Lebanon 24
بنك إسرائيل يخفض الفائدة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر
10:23 | 2026-05-25
25/05/2026 10:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
السياحة في الإمارات تزدهر بقوة.. أرقام جديدة تكشف
Lebanon 24
السياحة في الإمارات تزدهر بقوة.. أرقام جديدة تكشف
07:28 | 2026-05-25
25/05/2026 07:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إندونيسيا ترفع الرسوم الجمركية على بعض منتجات الحديد الصينية
Lebanon 24
إندونيسيا ترفع الرسوم الجمركية على بعض منتجات الحديد الصينية
05:41 | 2026-05-25
25/05/2026 05:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
Lebanon 24
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
16:07 | 2026-05-25
25/05/2026 04:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
07:01 | 2026-05-25
25/05/2026 07:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
13:30 | 2026-05-25
25/05/2026 01:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تمديد سنة للتعميمين 158 و166 واستمرار السحوبات بلا زيادات ورفع السقوف
Lebanon 24
تمديد سنة للتعميمين 158 و166 واستمرار السحوبات بلا زيادات ورفع السقوف
23:15 | 2026-05-24
24/05/2026 11:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
Lebanon 24
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
10:00 | 2026-05-25
25/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:41 | 2026-05-25
من نقابة خبراء السير.. تحذير يهمّ المواطنين
14:00 | 2026-05-25
خسر ربع ثروته بلمح البصر.. ضربة حكومية قاسية تطيح بملياردير شهير
10:23 | 2026-05-25
بنك إسرائيل يخفض الفائدة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر
07:28 | 2026-05-25
السياحة في الإمارات تزدهر بقوة.. أرقام جديدة تكشف
05:41 | 2026-05-25
إندونيسيا ترفع الرسوم الجمركية على بعض منتجات الحديد الصينية
03:33 | 2026-05-25
نيو من بنك عوده يعلن عن الفائزين في حفل توزيع جوائز neo prom challenge2026
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
26/05/2026 04:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
26/05/2026 04:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
26/05/2026 04:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24