تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع.. ضربات إيران تضغط على الأسواق

Lebanon 24
28-05-2026 | 02:14
A-
A+
الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع.. ضربات إيران تضغط على الأسواق
الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع.. ضربات إيران تضغط على الأسواق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقر الدولار، اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى له في أسبوع، بعد تقرير لـ"رويترز" أفاد عن أن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة في إيران استهدفت موقعاً عسكرياً، فيما تراجع الين مقترباً من مستوى دفع بنك اليابان إلى التدخل الشهر الماضي.
Advertisement

وتزيد الضربات الجديدة تعقيدات محادثات السلام بين واشنطن وطهران. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، الأربعاء، إنه "غير راض" عن الاتفاق مع إيران، نافياً تقريراً للتلفزيون الرسمي الإيراني تحدث عن إدارة مشتركة بين إيران وعُمان لحركة الملاحة في مضيق هرمز ضمن اتفاق للسلام.

ومع تراجع الآمال في تسوية سريعة، صعدت أسعار النفط والدولار، فيما يتوقع المستثمرون أن يواصل الدولار مكاسبه مع انتقال تركيز مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى كبح التضخم وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

وانخفض اليورو قليلاً إلى 1.1620 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.34176 دولار.

كما هبط الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.71305 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.58965 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، عند 99.288، قرب أعلى مستوى له منذ 22 أيار.

وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأميركي، لما لها من دور في رسم توقعات أسعار الفائدة.

في المقابل، تراجع الين إلى 159.60 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 30 نيسان، مقترباً من مستوى 160 الذي دفع السلطات اليابانية إلى التدخل الشهر الماضي.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي"، إن التدخل منح صناع السياسة بعض المتنفس، لكن التساؤلات لا تزال قائمة بشأن تأثيره الدائم.

وأضاف: "السؤال الأشمل هو ما إذا كان الأمر يستحق العناء مقابل ما يمثل في الأساس مجرد انفراجة لشهر واحد. وعلاوة على ذلك، هل ستتحلى السلطات بالشجاعة لتقديم دعم بالحجم نفسه إذا تم تجاوز مستوى 160 مرة أخرى في الجلسات القادمة؟"

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق ترى احتمالاً يقارب 70% لرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان يومي 15 و16 حزيران.
مواضيع ذات صلة
الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في نحو 10 أيام
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط الضبابية حول حرب إيران.. الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
خام برنت يغلق عند 114.44 دولارا للبرميل في أعلى مستوى إغلاق منذ حزيران 2022
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإيراني

القادمة

دونالد

واشنطن

رويترز

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2026-05-28
Lebanon24
00:58 | 2026-05-28
Lebanon24
00:44 | 2026-05-28
Lebanon24
23:18 | 2026-05-27
Lebanon24
23:00 | 2026-05-27
Lebanon24
15:32 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24