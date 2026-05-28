لاغارد: تحذر من تداعيات النزاعات على الاقتصاد العالمي

أكدت رئيسة ، ، الخميس، أن البنوك المركزية حول العالم بحاجة إلى الحفاظ على استقلاليتها، في ظل تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على صناع السياسة النقدية.وقالت لاغارد، خلال مؤتمر في بنوم بنه، إن التحدي لم يعد يقتصر على "ضمان استقلالية" البنوك المركزية، بل أصبح يتعلق بكيفية "حمايتها عندما تتعرض للاختبار".وأضافت أمام مشاركين من بنوك مركزية ناطقة بالفرنسية من مناطق بينها وغرب إفريقيا: "على أن يكون قريباً بما يكفي من الدولة، لكنه مستقل بالقدر الكافي لمقاومة ضغوط اللحظة".