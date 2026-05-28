خلال 3 سنوات.. "ميشلان" تعتزم خفض 1500 وظيفة في فرنسا

Advertisement

أعلنت شركة "ميشلان" لصناعة الإطارات، الخميس، أنها تعتزم خفض 1500 وظيفة في خلال السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تعزوها إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج، إضافة إلى ما وصفته بـ"الضغوط الضريبية المرتفعة" في البلاد.ويمثل هذا العدد نحو 9 بالمئة من إجمالي موظفي الشركة في فرنسا البالغ عددهم 17 ألف موظف.الموارد البشرية لميشلان في فرنسا وجنوب ، فور-فوريس، لوكالة فرانس برس، إن عملية خفض الوظائف ستتم عبر برامج مغادرة طوعية، من دون اللجوء إلى تسريحات قسرية.وأوضح أن نحو ثلثي الوظائف التي ستُلغى ستكون في الأقسام الإدارية، بينما سيطال الثلث المتبقي العمليات الصناعية.