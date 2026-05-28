مع تزايد رهانات رفع الفائدة وترقب محادثات أميركا وإيران.. تراجع في اسعار الذهب

تراجعت أسعار على نحو طفيف اليوم الأربعاء لثاني جلسة على التوالي، إذ أدت التوترات المتجددة بين وإيران إلى تبدد الآمال في حل سريع للصراع، مما أبقى المخاوف بشأن التضخم قائمة وألقى بظلال من الشك على توقعات أسعار الفائدة.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4494.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:49 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.2% إلى 4492.50 دولار.