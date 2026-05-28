وسط ترقب آفاق السلام في الشرق الأوسط.. وول ستريت تستقر مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم

م يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية في عند اليوم الخميس مع عكوف المستثمرين على تقييم بيانات التضخم المهمة، في حين كبح تصاعد التوتر بين وإيران التفاؤل حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.وارتفع المؤشر الصناعي 16.7 نقطة بما يعادل 0.03 % إلى 50660.98 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.5 نقطة أو 0.01% إلى 7519.82 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.8 نقطة أو 0.04% إلى 26686.53 نقطة، نقلاً عن وكالة " ".وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 3.8 بالمئة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نيسان، بما يتماشى مع التوقعات.وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4% على أساس شهري في نيسان بعد ارتفاعه 0.7% في آذار.