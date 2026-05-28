سعر بيتكوين يهبط لأدنى مستوى في 6 أسابيع

تراجع سعر عملة بيتكوين إلى أدنى مستوياته في أكثر من 6 أسابيع، مع تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي واستمرار خروج الأموال من صناديق التداول الأميركية المرتبطة بالعملة المشفرة.



وهبطت بيتكوين إلى ما دون 73 ألف دولار وهو أدنى مستوى لها منذ 13 من نيسان ، بينما خسرت عملة إيثر أكثر من 2%.



كما شهدت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الأميركية خروج تدفقات نقدية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار منذ بداية ايار، في إشارة إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

