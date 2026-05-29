Najib Mikati
إقتصاد

مخزونات النفط الأميركية تواصل الهبوط

29-05-2026 | 01:27
مخزونات النفط الأميركية تواصل الهبوط
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الخميس إن المخزونات الأميركية من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع الماضي مع ارتفاع الطلب.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو الحالي بواقع 3.3 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 7.9 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 5 ملايين برميل.

وفي ظل هذا التراجع أصبح إجمالي المخزون الأميركي من النفط الخام 441.7 مليون برميل أي أقل بنسبة 2 بالمئة تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل بنسبة 6 بالمئة تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تراجع مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 2.1 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 11 بالمئة تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وقالت إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت 128 ألف برميل يوميا.

