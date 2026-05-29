بورصات أوروبا تتجه لإنهاء الشهر على ارتفاع

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، متجهةً نحو إنهاء الشهر على مكاسب، مع تحسن معنويات المستثمرين وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق نهائي لتمديد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأفادت مصادر بأن الاتفاق المقترح لا يزال بانتظار موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما أنه لا يتناول قضايا معقدة مثل ملف البرنامج النووي الإيراني.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 626.91 نقطة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو إنهاء الأسبوع على ارتفاع. وكان المؤشر قد اقترب من مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع، ويتجه لتسجيل مكاسب شهرية ثانية على التوالي، رغم أن التوترات في الشرق الأوسط حدّت من المزيد من الصعود.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط الخام، وهو أحد أهم موارد الطاقة لأوروبا، متجهة لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ شهرين. لكن ارتفاع أسعار الطاقة سابقاً بدأ ينعكس على التضخم، إذ أظهرت بيانات أولية في فرنسا تسارع وتيرة التضخم في أيار مقارنة بالشهر السابق، فيما يُنتظر صدور بيانات مماثلة من ألمانيا وإيطاليا لاحقاً اليوم.

وفي هذا السياق، ارتفعت أسهم قطاع الدفاع بنسبة 1.4 في المائة، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن أعلنت رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إصابة شخصين من جراء هجوم روسي بطائرات مسيّرة استهدف كييف.

وتستفيد أسهم شركات الدفاع عادة من تصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بزيادة الطلب على المعدات والخدمات العسكرية.

ومن أبرز الرابحين، قفز سهم شركة «سي تي إس إيفينتيم» الألمانية بنسبة 11 في المائة، بعد إعلانها ارتفاع إيراداتها بنسبة 23 في المائة في الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بالطلب القوي على الفعاليات الترفيهية الحية.

