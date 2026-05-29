Najib Mikati
بسبب سلع غير قانونية.. "تيمو" الصينية تواجه عقوبات مالية من المفوضية الأوروبية

29-05-2026 | 06:47
بسبب سلع غير قانونية.. تيمو الصينية تواجه عقوبات مالية من المفوضية الأوروبية
فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية قدرها نحو 232 مليون دولار على منصة التجارة الإلكترونية الصينية "تيمو"، إثر اتهامها بالفشل في اتخاذ تدابير كافية لمنع بيع سلع غير قانونية وغير آمنة عبر منصتها بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن المنصة لم تقيم بشكل كاف المخاطر المرتبطة بانتشار هذه المنتجات، وتأثير أنظمة الترويج عبر المؤثرين في زيادة مبيعاتها.

وجاء هذا القرار عقب تحقيقات بدأت عام 2024 بناءً على شكاوى من المنظمة الأوروبية للمستهلكين وهيئات وطنية، كشفت عن وجود مواد خطرة ومقلدة في سلع شملت ألعاب أطفال وإلكترونيات. ومنحت السلطات الأوروبية "تيمو" مهلة حتى 28 اب المقبل لتقديم خطة معالجة، مشيرة إلى إمكانية فرض عقوبات إضافية.
 
من جانبها، رفضت الشركة الصينية القرار واصفة الغرامة بـ"غير المتناسبة"، ومؤكدة أنها اتخذت خطوات إضافية لتعزيز أمان منصتها التي يستخدمها قرابة 130 مليون مستخدم شهرياً في أوروبا.
