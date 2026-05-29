اليابان تتدخل بقوة لحماية عملتها بعد تراجع الين أمام الدولار

أنفق نحو 11.7 تريليون ين (73 مليار دولار) في الشهر الماضي لدعم سعر صرف الين، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة.ويتدخل في السوق بناء على تعليمات في محاولة لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التقلبات الحادة في أسعار الصرف.وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية أن التدخلات في السوق حدثت بين 28 أبريل/ نيسان و27 أيار، لكنها لم تحدد التواريخ الدقيقة وفقاً لوكالة فرانس برس "أ.ف.ب".وبدأت التدخلات وفق تقارير في 30 نيسان عندما انخفضت قيمة العملة إلى ما يقرب من 160 يناً للدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين تقريبا.وذكرت وسائل إعلام يابانية في الثامن من أيار أن البنك أنفق بحلول ذلك الوقت 10 تريليونات ين لدعم العملة.منذ ذلك الحين، شهدت العملة عدة ارتفاعات حادة حتى بداية أيار، حين وصلت إلى 155 للدولار في السادس من الشهر، ما أثار تكهنات حول اتخاذ السلطات المزيد من الإجراءات.وعاد سعر صرف العملة اليابانية إلى نحو 159.2 مقابل الدولار اليوم الجمعة، ما أثار تساؤلات بشأن فعالية تدخلات .وتراجع الين نتيجة للارتفاع الأخير في أسعار الناجم عن الحرب في ، فضلا عن بين معدلات الفائدة الأميركية واليابانية.وكانت آخر مرة تدخلت فيها السلطات اليابانية في السوق في 2024، عندما اقترب الين من 162 ينا للدولار، وأنفقت حينها نحو 5.5 تريليون ين.