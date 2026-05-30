بدعم أسهم التكنولوجيا.. وول ستريت تغلق عند ذروة جديدة

Advertisement

سجلت المؤشرات الرئيسية في مستويات غير مسبوقة عند الإغلاق في جلسة الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية وشهرية، مدعومة بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا على خلفية نتائج أعمال ديل، في حين يترقب المستثمرون تفاصيل اتفاق محتمل بين وإيران.وأعلن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتخذ قراره النهائي بشأن اليوم. وسبق أن قالت إنها تتطلع إلى أفعال لا أقوال عند التوصل إلى اتفاق.وشهد سهم شركة ديل ارتفاعاً ملحوظاً بعد رفع توقعاتها لأرباح وإيرادات العام بأكمله يوم الخميس. وصعد كذلك قطاع التكنولوجيا مدفوعاً بمكاسب أسهم شركات تصنيع الرقائق، فيما ارتفع أيضا مؤشر خدمات البرمجيات.