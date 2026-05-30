أسعار النفط تسجل أكبر انخفاض في 7 أسابيع

Advertisement

انخفضت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 2% في جلسة الجمعة لتسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل نيسان، بعد تقارير عن توصل وإيران إلى اتفاق على تمديد محتمل لوقف إطلاق النار.وبلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر عند التسوية 92.05 دولار للبرميل، متراجعة 1.66 دولار، أو 1.8%.وهبطت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 1.54 دولار أو 1.7% عند التسوية إلى 87.36 دولار للبرميل.