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إقتصاد

نقص المواد الخام يضغط على الصناعة الألمانية ويهدد بخفض الإنتاج

Lebanon 24
02-06-2026 | 12:21
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نقص المواد الخام يضغط على الصناعة الألمانية ويهدد بخفض الإنتاج
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أصبح نقص المواد الخام يمثل مشكلة أكبر للصناعة الألمانية، حيث أفادت 15.9% من الشركات في استطلاع أجراه معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في مايو الماضي بوجود اختناقات في إمدادات المواد الأولية.
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وكانت هذه النسبة قد بلغت 13.8% في أبريل الماضي، وقال رئيس استطلاعات المعهد، كلاوس فولرابه: "لا تزال سلاسل التوريد تحت ضغط.. تشعر القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على المواد الأولية المرتبطة بالنفط وكثيفة الاستهلاك للطاقة بشكل خاص بتداعيات التوترات الجيوسياسية".

وأوضح فولرابه أن النسبة الحالية تعد "مرتفعة بشكل مقلق" مقارنة بالمتوسط طويل الأجل قبل عام 2020، والذي كان يبلغ نحو 5%، وأضاف: "من الممكن تماماً أن تضطر عدة شركات إلى خفض إنتاجها نتيجة هذه الاختناقات"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".


وأشار إلى أن قطاع الصناعات الكيميائية من أكثر القطاعات تضرراً، حيث أفادت 31.2% من الشركات بوجود نقص في المواد الخام، كما لا يزال الوضع صعباً لدى مصنعي منتجات المطاط والبلاستيك، إذ ارتفعت النسبة إلى 23.7%.

وفي قطاع الصناعات الكهربائية، أفادت نحو ربع الشركات بوجود مشكلات في إمدادات المواد الخام، بينما سجلت صناعة السيارات نسبة أقل نسبياً بلغت 10%.
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وكالة الأنباء

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