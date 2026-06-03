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إقتصاد

النحاس يتراجع تحت ضغط الحرب

Lebanon 24
03-06-2026 | 04:46
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النحاس يتراجع تحت ضغط الحرب
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تراجعت أسعار النحاس من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، وسط تشاؤم بشأن فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط.
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وهبطت العقود المستقبلية لثلاثة أشهر إلى ما دون 14 ألف دولار للطن، بعد مكاسب بلغت 3% خلال أول جلستين من تعاملات الأسبوع.

وظلت التوترات مرتفعة مع تصاعد الهجمات، بينها هجوم إيراني على الكويت واستهداف الولايات المتحدة جزيرة قشم الإيرانية.

وشهد النحاس تقلبات حادة هذا العام بفعل الصراع، بعدما عززت الحرب توقعات رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما قد يضغط على الطلب على المعدن.

في المقابل، دفعت الأعمال القتالية أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات، عقب هجمات استهدفت منتجي المعدن في منطقة الخليج العربي.

ويترقب متداولو النحاس هذا الشهر قراراً أميركياً بشأن الرسوم الجمركية، قد ينتهي بفرض رسوم على الواردات.

وقبيل صدور القرار، ارتفعت مخزونات النحاس في الولايات المتحدة بشكل كبير، ما أدى إلى تشديد المعروض في أسواق أخرى.

وانخفض سعر النحاس 0.4% إلى 13983 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن، بعدما أغلق الثلاثاء عند 14040.50 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أيار.

واستقرت أسعار الألمنيوم إلى حد كبير عند 3756 دولاراً للطن، فيما تراجع النيكل 0.5% إلى 19145 دولاراً للطن. (بلومبرغ)
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