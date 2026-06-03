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إقتصاد

منافسة بين شركات عالمية في مناقصة الشعير الأردنية

Lebanon 24
03-06-2026 | 12:06
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منافسة بين شركات عالمية في مناقصة الشعير الأردنية
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قال متعاملون أوروبيون إن مشتري الحبوب الحكومي الأردني اشترى نحو 50 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية اليوم الأربعاء.
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وأضافوا أنه تم شراء العلف من شركة بونجي بسعر تقديري بلغ 255.75 دولار للطن شاملاً تكلفة الشحن للتوريد خلال النصف الأول من أغسطس المقبل.

وتعكس هذه التقارير تقييمات المتعاملين، ومن المحتمل صدور تقديرات أخرى للأسعار والكميات لاحقاً، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال المتعاملون إن شركات تجارية أخرى شاركت في مناقصة اليوم وهي "سي إتش إس" و"دريفوس" و"أولام" و"أميروبا" و"كوفكو" و"بيلدكوم" و"سولاريس" و"أجروكورب"، وكانت تقديرات عروضها للطن شاملاً تكلفة الشحن 257.95 دولار و263 دولاراً و259.45 دولار و261.09 دولار و259.51 دولار و258.50 دولار و260.55 دولار و264 دولاراً على الترتيب.

وأفاد متعاملون بأنهم تلقوا مؤشرات تفيد بأن الأردن سيطرح خلال الأيام المقبلة مناقصة جديدة لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من الشعير من المتوقع إغلاقها في العاشر من يونيو، ومن المتوقع أن تطلب المناقصة الجديدة الشحن خلال أب وأيلول 2026.
 
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