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إقتصاد
تماشياً مع التزامات "أوبك بلس".. موسكو تقرّ بانخفاض إنتاجها النفطي
Lebanon 24
04-06-2026
|
10:20
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أعلنت
وزارة الطاقة الروسية
، في بيان رسمي، عن تسجيل انخفاض في معدلات إنتاج
روسيا
من
النفط
الخام خلال الفترة الماضية، مؤكدةً
التزام
موسكو
الكامل بالتعهدات والقرارات الصادرة عن تحالف "
أوبك
بلس" الرامية إلى ضبط استقرار أسواق الطاقة العالمية.
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وأوضح البيان أن التراجع في مستويات الإنتاج يأتي سياقاً مع الخطة الزمنية المتفق عليها لإجراء التخفيضات الطوعية، مشيراً إلى أن الجهات المعنية في قطاع الطاقة الروسي تعمل على تنسيق مستمر مع
الشركاء الدوليين
لضمان توازن
العرض
والطلب في
السوق الدولية
.
وتعد هذه الإفادة بمثابة تأكيد رسمي من الجانب الروسي على مواءمة كبار منتجي النفط في البلاد مع الخطط الاستراتيجية للمجموعة، في ظل التحولات والمتغيرات التي تشهدها خطوط الإمداد وحركة التجارة العالمية.
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