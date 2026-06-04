تماشياً مع التزامات "أوبك بلس".. موسكو تقرّ بانخفاض إنتاجها النفطي

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أعلنت ، في بيان رسمي، عن تسجيل انخفاض في معدلات إنتاج من الخام خلال الفترة الماضية، مؤكدةً الكامل بالتعهدات والقرارات الصادرة عن تحالف " بلس" الرامية إلى ضبط استقرار أسواق الطاقة العالمية.وأوضح البيان أن التراجع في مستويات الإنتاج يأتي سياقاً مع الخطة الزمنية المتفق عليها لإجراء التخفيضات الطوعية، مشيراً إلى أن الجهات المعنية في قطاع الطاقة الروسي تعمل على تنسيق مستمر مع لضمان توازن والطلب في .وتعد هذه الإفادة بمثابة تأكيد رسمي من الجانب الروسي على مواءمة كبار منتجي النفط في البلاد مع الخطط الاستراتيجية للمجموعة، في ظل التحولات والمتغيرات التي تشهدها خطوط الإمداد وحركة التجارة العالمية.