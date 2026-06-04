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إقتصاد

تباين أداء أسواق الخليج مع تجدد التفاؤل بشأن تهدئة التوترات الإقليمية

Lebanon 24
04-06-2026 | 14:00
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تباين أداء أسواق الخليج مع تجدد التفاؤل بشأن تهدئة التوترات الإقليمية
تباين أداء أسواق الخليج مع تجدد التفاؤل بشأن تهدئة التوترات الإقليمية photos 0
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أغلقت بورصات الخليج متباينة اليوم الخميس بعدما اتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار، مما عزز التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء حرب الولايات المتحدة مع إيران حتى في ‌ظل استمرار التوتر.

وقال أحمد عسيري الخبير الاقتصادي في شركة بيبرستون إن الأسواق حذرة مع التركيز مجددا على التطورات المتعلقة بإيران ومضيق هرمز بعد فترة من تراجع التوتر والتقدم الملحوظ في المفاوضات.

وخسر المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في ‌البلاد ⁠من حيث الأصول، 0.5 بالمئة، إلى جانب تراجع سهم شركة أرامكو السعودية 0.4 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.05 دولارات أو 3.1 بالمئة إلى 94.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 1224 بتوقيت جرينتش.

وهوى سهم شركة المملكة القابضة في السعودية خمسة بالمئة. وكان السهم ⁠قد قفز مؤخرا مع تزايد تحمس المستثمرين بشأن حصتها في شركة سبيس إكس المنتظر طرحها قريبا.

وارتفع المؤشر الرئيسي بسوق دبي 0.6 بالمئة، مع ارتفاع سهم إعمار العقارية.

وفي أبوظبي، أنهى ⁠المؤشر تعاملاته مستقرا من دون تغيير.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة قطر 0.6 بالمئة، مع خسارة بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1.1 بالمئة.

وهبط المؤشر البحريني 0.1 ⁠بالمئة إلى 1982نقطة، فيما خسر المؤشر العماني 0.2 بالمئة مسجلا 7657 نقطة.

وارتفع المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة إلى 9224 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة. 

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