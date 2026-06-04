تباين أداء أسواق الخليج مع تجدد التفاؤل بشأن تهدئة التوترات الإقليمية

أغلقت بورصات متباينة اليوم الخميس بعدما اتفقت ولبنان على وقف إطلاق النار، مما عزز التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء حرب مع حتى في ‌ظل استمرار التوتر.

وقال أحمد عسيري الخبير الاقتصادي في شركة بيبرستون إن الأسواق حذرة مع التركيز مجددا على التطورات المتعلقة بإيران ومضيق هرمز بعد فترة من تراجع التوتر والتقدم الملحوظ في المفاوضات.

وخسر المؤشر للسوق 0.1 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في ‌البلاد ⁠من حيث الأصول، 0.5 بالمئة، إلى جانب تراجع سهم شركة أرامكو السعودية 0.4 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.05 دولارات أو 3.1 بالمئة إلى 94.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 1224 بتوقيت جرينتش.

وهوى سهم شركة القابضة في السعودية خمسة بالمئة. وكان السهم ⁠قد قفز مؤخرا مع تزايد تحمس المستثمرين بشأن حصتها في شركة سبيس إكس المنتظر طرحها قريبا.

وارتفع المؤشر الرئيسي بسوق دبي 0.6 بالمئة، مع ارتفاع سهم إعمار العقارية.

وفي أبوظبي، أنهى ⁠المؤشر تعاملاته مستقرا من دون تغيير.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة قطر 0.6 بالمئة، مع خسارة بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1.1 بالمئة.

وهبط المؤشر البحريني 0.1 ⁠بالمئة إلى 1982نقطة، فيما خسر المؤشر العماني 0.2 بالمئة مسجلا 7657 نقطة.

وارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 9224 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة.