تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

صندوق النقد يربط استقرار سوق النفط بإعادة فتح مضيق هرمز

Lebanon 24
04-06-2026 | 23:00
A-
A+
صندوق النقد يربط استقرار سوق النفط بإعادة فتح مضيق هرمز
صندوق النقد يربط استقرار سوق النفط بإعادة فتح مضيق هرمز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أفاد صندوق النقد الدولي بأن أسعار النفط لا تزال ‌أعلى بحوالى ثلاثة بالمئة فقط مقارنة بالمستويات التي استند إليها في توقعاته الأساسية للنمو العالمي الصادرة في نيسان، لكنه ⁠أشار إلى استمرار تقلب الأسعار في السوق الفورية وتراجع الاحتياطيات العالمية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت خلال الأيام القليلة الماضية لتسجل نحو 86.18 دولار للبرميل اليوم الخميس.

واستندت توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ‌بنسبة ⁠3.1 بالمئة إلى متوسط سعر النفط البالغ 82.22 دولار للبرميل.

وجاءت تلك التوقعات، التي صدرت عقب قفزة حادة في ⁠الأسعار خلال آذار، على فرضية انتهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط.

وقالت ⁠المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك خلال مؤتمر صحفي دوري إن ⁠استقرار أسعار النفط يعتمد على إعادة فتح مضيق هرمز.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد الدولي: إغلاق مضيق هرمز وتوقف إنتاج النفط والغاز كانت لهما عواقب اقتصادية مباشرة
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 07:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجيّة القطريّة: أولويّتنا استقرار المنطقة ولسنا ضدّ أيّ مفاوضات لوقف إطلاق النّار أو فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 07:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: نجدد المطالبة بإعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 07:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط يتراجع بأكثر من 10% بعد إعلان فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 07:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

توقعات الصندوق

الشرق الأوسط

النقد الدولي

جولي كوزاك

مؤتمر صحفي

مضيق هرمز

خام برنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-06-04
Lebanon24
14:00 | 2026-06-04
Lebanon24
10:20 | 2026-06-04
Lebanon24
10:05 | 2026-06-04
Lebanon24
05:33 | 2026-06-04
Lebanon24
04:05 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24