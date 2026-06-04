صندوق النقد يربط استقرار سوق النفط بإعادة فتح مضيق هرمز

أفاد بأن أسعار لا تزال ‌أعلى بحوالى ثلاثة بالمئة فقط مقارنة بالمستويات التي استند إليها في توقعاته الأساسية للنمو العالمي الصادرة في نيسان، لكنه ⁠أشار إلى استمرار تقلب الأسعار في السوق الفورية وتراجع الاحتياطيات العالمية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت خلال الأيام القليلة الماضية لتسجل نحو 86.18 دولار للبرميل اليوم الخميس.

واستندت للنمو الاقتصادي العالمي ‌بنسبة ⁠3.1 بالمئة إلى متوسط سعر النفط البالغ 82.22 دولار للبرميل.

وجاءت تلك التوقعات، التي صدرت عقب قفزة حادة في ⁠الأسعار خلال آذار، على فرضية انتهاء سريع للصراع في .

وقالت ⁠المتحدثة باسم الصندوق خلال إن ⁠استقرار أسعار النفط يعتمد على إعادة فتح .