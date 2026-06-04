صندوق النقد يربط استقرار سوق النفط بإعادة فتح مضيق هرمز

أفاد صندوق النقد الدولي بأن أسعار النفط لا تزال أعلى بحوالى ثلاثة بالمئة فقط مقارنة بالمستويات التي استند إليها في توقعاته الأساسية للنمو العالمي الصادرة في نيسان، لكنه أشار إلى استمرار تقلب الأسعار في السوق الفورية وتراجع الاحتياطيات العالمية.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت خلال الأيام القليلة الماضية لتسجل نحو 86.18 دولار للبرميل اليوم الخميس.
واستندت توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3.1 بالمئة إلى متوسط سعر النفط البالغ 82.22 دولار للبرميل.
وجاءت تلك التوقعات، التي صدرت عقب قفزة حادة في الأسعار خلال آذار، على فرضية انتهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك خلال مؤتمر صحفي دوري إن استقرار أسعار النفط يعتمد على إعادة فتح مضيق هرمز.