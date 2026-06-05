تونس تبرم اتفاقاً لشراء 75 ألف طن قمح

قال متعاملون أوروبيون إن الحبوب اشترى حوالى 75 ألف طن من القمح اللين من مناشئ خيارية في مناقصة دولية.

وقال المتعاملون إن قبل بعرض عند 268.16 دولار للطن شاملاً تكلفة الشحن من "دار بونج لتجارة السلع" لكل الكمية المطلوبة.

وكانت "بونج" قد قدمت أيضاً عرضاً أقل بسعر 267.59 دولار للطن شاملاً تكلفة الشحن لنحو 25 ألف طن، وفقاً لوكالة " ".

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وتعكس النتائج تقييمات المتعاملين، ولا يزال من الممكن صدور المزيد من التقديرات للأسعار والأحجام، والتوريد مطلوب بين أول و15 آب 2026، اعتماداً على المنشأ.

وفي أحدث مناقصة أوردتها التقارير لشراء قمح لين في 31 آذار الماضي، اشترى ديوان الحبوب التونسي نحو 100 ألف طن.