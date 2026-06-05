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إقتصاد

تونس تبرم اتفاقاً لشراء 75 ألف طن قمح

Lebanon 24
05-06-2026 | 03:30
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تونس تبرم اتفاقاً لشراء 75 ألف طن قمح
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قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب التونسي اشترى حوالى 75 ألف طن من القمح اللين من مناشئ خيارية في مناقصة دولية.

وقال المتعاملون إن الديوان قبل بعرض عند 268.16 دولار للطن شاملاً تكلفة الشحن من "دار بونج لتجارة السلع" لكل الكمية المطلوبة.

وكانت "بونج" قد قدمت أيضاً عرضاً أقل بسعر 267.59 دولار للطن شاملاً تكلفة الشحن لنحو 25 ألف طن، وفقاً لوكالة "رويترز".

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وتعكس النتائج تقييمات المتعاملين، ولا يزال من الممكن صدور المزيد من التقديرات للأسعار والأحجام، والتوريد مطلوب بين أول تموز و15 آب 2026، اعتماداً على المنشأ.

وفي أحدث مناقصة أوردتها التقارير لشراء قمح لين في 31 آذار الماضي، اشترى ديوان الحبوب التونسي نحو 100 ألف طن.

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