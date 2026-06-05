في لبنان.. توقيف صاحبي معملين لإنتاج الألبان والأجبان!

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وجاءت الخطوة في إطار الحملة الرقابية المكثفة التي تنفذها وزارة الزراعة لمتابعة أوضاع معامل الألبان والأجبان، والتأكد من التزامها بالشروط الصحية والمواصفات الفنية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجرائم المالية وتبييض الأموال.وبناءً على إشارة المالي، جرى توقيف صاحبي معملين لإنتاج الألبان والأجبان يحملان العلامتين التجاريتين "روابي الجنوب" و"دايري فريش"، وهما (خ.م) و(غ.ل)، وإحالتهما إلى المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ المقتضى القانوني المناسب.كذلك، صدرت مذكرات توقيف في حق أشخاص آخرين متورطين في الملف نفسه.وفي سياق الإجراءات التنفيذية المتخذة، وبناءً على إشارة النائب العام المالي، باشرت الفرق المختصة بإتلاف الكميات المضبوطة والمحجوزة داخل برادات معامل الألبان والأجبان المخالفة، بعدما أظهرت نتائج الكشف والتحاليل أنها غير مطابقة للشروط الصحية المعتمدة، وأن جزءاً منها مصنع باستخدام الزيوت النباتية والنشا بدلاً من المكونات الأساسية المفترض استخدامها في منتجات الألبان والأجبان.وأكدت وزارة الزراعة استمرار حملاتها الرقابية على مختلف المؤسسات والمنشآت الغذائية في كل المناطق ، بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية المختصة، بهدف حماية المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، وصون حقوق المنتجين الملتزمين بالمواصفات والمعايير القانونية، مشددةً على أن أي مخالفة من شأنها الإضرار بالصحة العامة ستواجه بأقصى الإجراءات القانونية الرادعة.