هل سيتراجع الذهب إلى 4000 دولار؟

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وبحسب FXStreet، قال المتحدث باسم إسماعيل بقائي إن طهران تحتاج إلى إعادة تقييم شروط المحادثات مع ، بعد الاشتباكات الليلية الأخيرة، معتبراً أن الولايات المتحدة أضرت بالمسار الدبلوماسي من خلال استمرار خروقات وقف إطلاق النار.وكانت القيادة المركزية الأميركية CENTCOM قد أعلنت، في وقت متأخر من الثلاثاء، تنفيذ سلسلة ضربات استهدفت الدفاعات الجوية الإيرانية ومحطات التحكم الأرضية ومواقع رادارات مراقبة قرب مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لنحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية.وجاءت هذه الضربات بعدما تعهّد الرئيس الأميركي بالرد على استهداف طهران مروحية أباتشي أميركية فوق هرمز.وأثار إعلان إيران إعادة النظر في شروط التفاوض مخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، وهو سيناريو قد يُبقي أسعار مرتفعة، ما ينعكس على توقعات التضخم ويدفع البنوك المركزية العالمية إلى تبني مواقف أكثر تشدداً في السياسة النقدية.وهذا النوع من التوقعات لا يخدم الذهب عادة، لأن ارتفاع الفائدة أو استمرارها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يقلل جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً، وفي مقدمتها المعدن الأصفر.وينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أيار، للحصول على إشارات جديدة بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.فنياً، يتداول الذهب قرب 4172 دولاراً، مواصلاً مساره الهابط، مع بقائه دون المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يوماً عند مستوى 4449 دولاراً. وهذا الفارق يعزز النظرة السلبية قصيرة الأجل، رغم أن مؤشر القوة النسبية لـ14 يوماً يتحرك قرب مستوى 27، أي ضمن منطقة التشبع البيعي، ما يشير إلى أن ضغوط البيع قوية لكنها لم تنعكس بعد.وعلى صعيد ، يشكل مستوى 4449 دولاراً أول حاجز مهم أمام أي محاولة تعافٍ جدية. أما في حال استمرار الهبوط، فيبقى مستوى 4100 دولار، وهو أدنى مستوى في 6 أشهر، دعماً مباشراً. وفي حال كسره، قد يصبح الذهب معرضاً لاختبار مستوى 4000 دولار.