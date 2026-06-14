مجوهرات الرجال تنتعش.. الذهب والألماس لم يعودا للنساء فقط

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وبحسب صحيفة "The Hindu BusinessLine"، برزت مجموعات المجوهرات الرجالية بقوة خلال معرض "IGI D Show 2026" السنوي في غوا، حيث بدأت تنافس على مساحة أكبر داخل واجهات ، بعدما انتقل الطلب من القطع التقليدية المرتبطة بالمناسبات والأعراس إلى مجوهرات يومية أكثر عصرية.وسجل سوق مجوهرات الرجال نمواً بنسبة 30% في العام الماضي، فيما تضاعف حجمه 3 مرات منذ عام 2020. وبعدما كان مقتصراً إلى حد كبير على حفلات الزفاف، بات الرجال يشكلون اليوم نحو 15% من إجمالي سوق المجوهرات في الهند، المقدرة قيمته بنحو 8.7 تريليون روبية.وقال تهمسب برنتر، الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للأحجار الكريمة "IGI"، إن شهادات المجوهرات الصادرة عن المعهد لطالما كانت محايدة من حيث الجنس، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً واضحاً في شهادات مجوهرات الرجال، نتيجة تغير التفضيلات في الموضة، وزيادة إقبال الرجال على الذهب والألماس، إضافة إلى تأثير النجوم والمنصات الاجتماعية.ويرى عاملون في القطاع أن انتقال إدارة كثير من الشركات العائلية إلى الجيل الجديد، خصوصاً في المدن الصغيرة، ساهم في تعزيز الطلب على مجوهرات الرجال، مع تنامي الميل إلى إظهار الرفاهية والاهتمام بالمظهر الشخصي.كما بات العرسان الجدد يستلهمون إطلالاتهم من الأفلام التاريخية الحديثة، من خلال اختيار قطع فاخرة مثل القلائد والأساور الذهبية الثقيلة ودبابيس الزينة البارزة. وفي بعض العائلات، أصبحت مجوهرات العريس تُحضّر إلى جانب مجوهرات العروس ضمن ترتيبات الزفاف.ولا يقتصر الأمر على المناسبات، إذ يزداد الإقبال على قطع أخف للاستخدام اليومي، مثل السلاسل الرفيعة، والأقراط الصغيرة، والأساور ذات الطابع الخشن، والخواتم التي تناسب الإطلالات المهنية والكاجوال.وقال أشوك ميناوالا، الرئيس السابق لمجلس الذهب والمجوهرات المحلي في الهند، إن الابتكار في القطع الأساسية مثل السلاسل و"الكادا"، أي الأساور التقليدية، بات لافتاً، مشيراً إلى أن الإقبال على مجوهرات الألماس بين الرجال يواصل النمو.وأضاف أن هذا الاتجاه لم يعد محصوراً بالمدن الكبرى، بل بدأ ينتشر في المدن المتوسطة والصغيرة، حيث بات المظهر وطريقة اللباس جزءاً من صورة الرجل الاجتماعية.وأشار ميناوالا إلى أن ضغط المحيط في المدن الصغيرة يلعب دوراً أيضاً، إذ يدفع ظهور الجيران أو الأصدقاء بأقراط لافتة أو قلائد بارزة رجالاً آخرين إلى تقليدهم وشراء قطع مشابهة.وساهم نجوم بوليوود في تعزيز هذه الموجة، مع ظهور أسماء مثل شاروخان، رانبير كابور، كارتيك آريان، أديتيا روي كابور وأرجون كابور بإطلالات تتضمن مجوهرات رجالية.وقال أشرف موتيوالا، لشركة "AS Motiwala Fine Jewellery"، إن ظهور نجوم بوليوود بالمجوهرات كان عاملاً أساسياً في انتعاش السوق، مشيراً إلى أن الجمهور شاهد أخيراً رانبير كابور وهو يضع ألماساً في أذنيه وسلسلة ألماسية، فيما تحول شاروخان إلى مصدر جذب كبير لهذا النوع من الموضة.وأضاف أن حفل زفاف نجل لاعب الكريكيت الشهير ساشين تندولكار شكّل، عملياً، دعاية مجانية لمجوهرات الألماس، مع ظهور شخصيات مؤثرة بتصاميم فاخرة.وبحسب موتيوالا، فإن أسعار الألماس تراجعت سابقاً لكنها استقرت أخيراً، مع تسجيل ارتفاع بنحو 4% في الأحجار ذات القيراط الأعلى، ولا سيما 4 قراريط وما فوق. كما أشار إلى أن المعروض من الألماس الخام أصبح محدوداً، على أن يتحسن مع تعافي الطلب.