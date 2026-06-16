تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

في يوم واحد.. قفزة قياسية بثروات أغنى 500 شخص في العالم

Lebanon 24
16-06-2026 | 23:00
A-
A+
في يوم واحد.. قفزة قياسية بثروات أغنى 500 شخص في العالم
في يوم واحد.. قفزة قياسية بثروات أغنى 500 شخص في العالم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 سجل أغنى 500 شخص في العالم زيادة قياسية في ثرواتهم بلغت 336 مليار دولار في يوم واحد، في أكبر ارتفاع يومي يرصدها مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، بدعم من صعود الأسواق وقفزة سهم "سبيس إكس" بعد طرحها في البورصة.

وذكرت "بلومبيرغ" أن المكاسب تحققت بنهاية تعاملات نيويورك، الاثنين، لترفع صافي الثروات الجماعية لأغنى 500 شخص في العالم إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 تريليون دولار.
Advertisement

وكانت القفزة الأكبر من نصيب إيلون ماسك، الذي أصبح أول تريليونير في العالم، بعدما ارتفعت ثروته بأكثر من 10% إلى 1.27 تريليون دولار، مدفوعة خصوصاً بصعود القيمة السوقية لشركة "سبيس إكس".

وأضاف ماسك وحده 164 مليار دولار إلى ثروته خلال يوم واحد، وهو رقم يقترب من إجمالي المكاسب التي حققها بقية الأشخاص الـ499 في المؤشر، بحسب الوكالة.

كما ارتفعت عتبة الدخول إلى قائمة أغنى 500 شخص إلى مستوى قياسي، إذ بلغت ثروة كل من الأشخاص الـ12 الموجودين في ذيل القائمة 7.9 مليارات دولار.

وجاءت هذه الزيادة وسط موجة صعود في الأسواق العالمية، بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مرحلي لإعادة فتح مضيق هرمز، ما خفف المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع التضخم.

وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى قياسي، فيما أنهى مؤشرا "ناسداك 100" و"إم إس سي آي" العالمي التعاملات قرب أعلى مستوياتهما التاريخية، بدعم من أسهم التكنولوجيا وتراجع المخاوف الجيوسياسية.

وكان سهم "سبيس إكس" المحرك الأبرز لصعود ثروات المليارديرات، بعد ارتفاع القيمة السوقية للشركة 20% مع إقبال المستثمرين الأفراد على شراء السهم عقب إدراج الشركة في السوق العامة.

وكانت الشركة التي يقودها ماسك قد نفذت طرحاً عاماً أولياً ضخماً في الأسبوع السابق، ما نقلها من واحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم إلى شركة مدرجة، وأثر مباشرة على تقديرات ثروة مؤسسها وكبار ملاكها.

وتكتسب "سبيس إكس" أهميتها من جمعها بين نشاط إطلاق الصواريخ وخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من خلال "ستارلينك"، إلى جانب ارتباطها المتزايد بمشاريع الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك.

وتعكس القفزة في ثروة ماسك حساسية ثروات كبار المليارديرات لتحركات الأسهم، إذ تتكون غالبية ثرواتهم من حصص في شركات عامة أو خاصة، لا من سيولة نقدية مباشرة.

وقالت "بلومبيرغ" إن صعود ثروة ماسك يسلط الضوء أيضاً على اتساع فجوة الثروة داخل طبقة فاحشي الثراء نفسها.

وبحسب بيانات المؤشر، بات أغنى 50 شخصاً في العالم يملكون 6.5 تريليونات دولار، وهو رقم قريب من إجمالي 6.8 تريليونات دولار يملكها بقية الأشخاص الـ450 في قائمة أغنى 500 شخص.

وتصدر ماسك القائمة بثروة بلغت 1.27 تريليون دولار، يليه لاري بيج بـ314 مليار دولار، ثم سيرغي برين بـ292 مليار دولار، وجيف بيزوس بـ267 مليار دولار، ولاري إليسون بـ247 مليار دولار. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
لا رونالدو ولا ميسي.. من هو أغنى لاعب كرة قدم في العالم؟
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:25:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يؤكد زعامته كأغنى ناد في العالم
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:25:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتشار قياسي استمر أكثر من 300 يوم.. أكبر حاملة طائرات في العالم تُغادر الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:25:47 Lebanon 24 Lebanon 24
5 آلاف شخص فقط يهيمنون على ربع ثروات ألمانيا
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:25:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

نيويورك

الجزيرة

سيرغي

جمالي

جزيرة

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-06-17
Lebanon24
00:44 | 2026-06-17
Lebanon24
00:39 | 2026-06-17
Lebanon24
15:00 | 2026-06-16
Lebanon24
14:00 | 2026-06-16
Lebanon24
14:00 | 2026-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24