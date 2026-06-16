في يوم واحد.. قفزة قياسية بثروات أغنى 500 شخص في العالم

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وذكرت "بلومبيرغ" أن المكاسب تحققت بنهاية تعاملات ، الاثنين، لترفع الثروات الجماعية لأغنى 500 شخص في العالم إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 تريليون دولار.وكانت القفزة الأكبر من نصيب إيلون ، الذي أصبح أول تريليونير في العالم، بعدما ارتفعت ثروته بأكثر من 10% إلى 1.27 تريليون دولار، مدفوعة خصوصاً بصعود القيمة السوقية لشركة "سبيس إكس".وأضاف ماسك وحده 164 مليار دولار إلى ثروته خلال يوم واحد، وهو رقم يقترب من إجمالي المكاسب التي حققها بقية الأشخاص الـ499 في المؤشر، بحسب الوكالة.كما ارتفعت عتبة الدخول إلى قائمة أغنى 500 شخص إلى مستوى قياسي، إذ بلغت ثروة كل من الأشخاص الـ12 الموجودين في ذيل القائمة 7.9 مليارات دولار.وجاءت هذه الزيادة وسط موجة صعود في الأسواق العالمية، بعد توصل وإيران إلى اتفاق مرحلي لإعادة فتح مضيق هرمز، ما خفف المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع التضخم.وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى قياسي، فيما أنهى مؤشرا "ناسداك 100" و"إم إس سي آي" العالمي التعاملات قرب أعلى مستوياتهما التاريخية، بدعم من أسهم التكنولوجيا وتراجع المخاوف الجيوسياسية.وكان سهم "سبيس إكس" المحرك الأبرز لصعود ثروات المليارديرات، بعد ارتفاع القيمة السوقية للشركة 20% مع إقبال المستثمرين الأفراد على شراء السهم عقب إدراج الشركة في السوق العامة.وكانت الشركة التي يقودها ماسك قد نفذت طرحاً عاماً أولياً ضخماً في الأسبوع السابق، ما نقلها من واحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم إلى شركة مدرجة، وأثر مباشرة على تقديرات ثروة مؤسسها وكبار ملاكها.وتكتسب "سبيس إكس" أهميتها من جمعها بين نشاط إطلاق الصواريخ وخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من خلال "ستارلينك"، إلى جانب ارتباطها المتزايد بمشاريع التابعة لماسك.وتعكس القفزة في ثروة ماسك حساسية ثروات كبار المليارديرات لتحركات الأسهم، إذ تتكون غالبية ثرواتهم من حصص في شركات عامة أو خاصة، لا من سيولة نقدية مباشرة.وقالت "بلومبيرغ" إن صعود ثروة ماسك يسلط الضوء أيضاً على اتساع فجوة الثروة داخل طبقة فاحشي الثراء نفسها.وبحسب بيانات المؤشر، بات أغنى 50 شخصاً في العالم يملكون 6.5 تريليونات دولار، وهو رقم قريب من إجمالي 6.8 تريليونات دولار يملكها بقية الأشخاص الـ450 في قائمة أغنى 500 شخص.وتصدر ماسك القائمة بثروة بلغت 1.27 تريليون دولار، يليه لاري بيج بـ314 مليار دولار، ثم برين بـ292 مليار دولار، وجيف بيزوس بـ267 مليار دولار، ولاري إليسون بـ247 مليار دولار. (الجزيرة)