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إقتصاد

السعودية تراهن على السياحة لخلق مئات آلاف الوظائف بحلول 2030

Lebanon 24
18-06-2026 | 23:00
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السعودية تراهن على السياحة لخلق مئات آلاف الوظائف بحلول 2030
السعودية تراهن على السياحة لخلق مئات آلاف الوظائف بحلول 2030 photos 0
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تراهن المملكة العربية السعودية على موجة توسع جديدة في التوظيف داخل قطاع السياحة خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بتنامي المشاريع السياحية الحديثة والمبادرات الكبرى التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن قطاع السياحة حقق نموًا كبيرًا في الوظائف خلال السنوات الخمس الماضية، موضحًا: "خلال خمس سنوات فقط وفرنا 250 ألف وظيفة، ونعتقد أننا قادرون على تكرار هذا الرقم أو الاقتراب منه بحلول عام 2030".

وأشار إلى أن الاستثمارات في مشاريع سياحية كبرى مثل وجهتي مشروع البحر الأحمر والدرعية بدأت بالفعل في خلق فرص عمل، مع بدء تشغيل بعض مرافقها، لكنها لم تصل بعد إلى طاقتها التشغيلية الكاملة.

وبحسب تقرير رؤية 2025، تجاوز عدد العاملين في قطاع الأنشطة السياحية في المملكة 1.2 مليون موظف خلال عام 2025، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما سجلت المملكة إيرادات سياحية بلغت 42.6 مليار دولار في العام الماضي، لتتصدر الدول العربية في هذا المؤشر، مع هدف رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 10% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 3% في عام 2019.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية جون باغانو إن القطاع السياحي يمثل نحو 10% من الاقتصاد العالمي، لكنه لم يكن مستغلًا بالشكل الكافي في المملكة سابقًا، مشيرًا إلى أن المشاريع الحالية بدأت تغيّر هذا الواقع.

وأوضح أن الشركة افتتحت 14 منتجعًا وفندقًا في وجهتي البحر الأحمر وأمالا، مع خطط لرفع العدد إلى 25 منشأة خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب توظيف آلاف العاملين.

وأضاف أن الشركة خرّجت نحو 1200 شاب وشابة عبر برامج تدريب وتأهيل، مع توقع تخريج 400 آخرين قريبًا، ضمن جهود إعداد كوادر وطنية لدعم تشغيل المشاريع السياحية الجديدة.

وتُعد مشاريع البحر الأحمر والدرعية والعلا وأمالا من أبرز ركائز استراتيجية السعودية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، عبر تطوير قطاع سياحي عالمي يساهم في خلق فرص عمل واسعة وجذب الاستثمارات.

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